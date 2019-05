Teigiama, kad lėktuvas pakilo iš Maskvos į Murmanską 17:50 vietos laiku, tačiau vos pakilęs skrydžių valdymo centrui pranešė turįs sugrįžti į Šeremetjevo oro uostą.

Pirminiais duomenimis, Rusijos skrydžių kompanijai „Aeroflot“ priklausančiame „Sukhoi Superjet“ laineryje buvo 78 asmenys, 72 keleiviai ir 6 įgulos nariai. Evakuotis keleiviams teko laineriui jau liepsnojant. Netrukus liepsnos buvo užgesintos.

Kol kas oficialiai nepatvirtintais į įvykio vietą atskubėjusių greitosios medicinos pagalbos medikų duomenimis, per šį įvykį žuvo 13 žmonių, šeši žmonės žmonės nukentėjo, o dalies keleivių būklė kol kas nėra galutinai žinoma.

Gelbėjimų tarnybų atstovas agentūrai „Interfax“ patvirtino, jog kol kas nežinomas 13-os šiuo reisu skridusių žmonių likimas, tačiau visi penki įgulos nariai gyvi.

„Kol kas nepavyksta rasti 13-os žmonių, kurie buvo šios skrydžio keleivių sąraše“, – teigė šaltinis.

Įvykio vietoje dirba gausios gelbėtojų ir medikų pajėgos.

Užsienio žiniasklaidoje minima, kad lėktuvui avariniu būdu pavyko nusileisti tik iš antrojo karto.

Tarp galimų lėktuvo avarijos scenarijų minimas važiuoklės ir variklio gedimas, elektros tinklų gedimas ir nepalankios oro sąlygos.

Oficiali versija dar nėra skelbiama.

Liudininkai socialiniuose tinkluose aktyviai dalijasi nuotraukomis ir vaizdo įrašais iš įvykio vietos.

A post shared by Mikhail Savchenko (@mikkentosh) on May 5, 2019 at 8:51am PDT

View this post on Instagram

Burning aircraft at #Sheremetyevo airport

Was flying to Murmansk but fire on board forced emergency return

probably SU 1492 #SuperJet Sukhoi https://t.co/by9poNHSg5 pic.twitter.com/CPuTuxWP45