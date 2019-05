Lėktuvas, kuriuo iš Gvantanamo įlankos bazės Kuboje skrido 143 keleiviai ir įgulos nariai, apie 21 val. 40 min. vietos (šeštadienį 4 val. 40 min.) atsidūrė sekliame vandenyje prie aviacijos stoties Džeksonvilyje, bet visi žmonės buvo saugiai evakuoti, nurodė karinio laivyno pareigūnai.

„Lėktuve buvo 136 keleiviai ir septyni įgulos nariai; visi buvo rasti“, – sakoma Džeksonvilio stoties pranešime.

Į vietos ligonines atvežtas 21 suaugusysis, bet nė vienas jų nepatyrė kritinių sužeidimų, per „Twitter“ pranešė Džeksonvilio šerifo biuras.

Kitiems pagalba dėl lengvų sužeidimų buvo suteikta įvykio vietoje.

Į įvykio vietą atskubėjo karinio laivyno saugumo ir gelbėjimo darbuotojai, įskaitant apie 90 ugniagesių.

#JSO Marine Unit was called to assist @NASJax_ in reference to a commercial airplane in shallow water. The plane was not submerged. Every person is alive and accounted for. pic.twitter.com/4n1Fyu5nTS