Ciklonas Indijai smogė visa jėga: socialiniuose tinkluose – dramatiški vaizdai

Rytų Indiją penktadienį visa jėga užgriuvo atogrąžų ciklonas „Fani“, pranešė šalies meteorologijos departamentas (IMD). „Fani“, nešantis vėją, kurio gūsių greitis siekia 200 km per val., penktadienį nusinešė dvi gyvybes, pranešė vienas pareigūnas.









The process of landfall of #CycloneFani has begun ..extremely high wind speed ..heavy rain ..the harrowing sound ..reminds me of 1999 Supercyclone

With folded hands I pray to Lord Almighty Jaganath ji to give us the strength to endure this🙏 pic.twitter.com/BXkdNQlULm — Chowkidar Sambit Patra (@sambitswaraj) May 3, 2019









OMG 😱 #CycloneFani just took away car with itself. Very heavy rain. Stay home stay safe. Pray to God. pic.twitter.com/ONKVDjDV73 — True Indian (@RajeshSaini6497) May 3, 2019

















A crane in Z1 falling on a near by building in Bhubaneswar.#CycloneFani pic.twitter.com/FeaRYJnEmH — Satyopriyo Dash (@satyopriyodash) May 3, 2019









Terrific video from orissa. Oh God pls keep them safe. #CycloneFani

🙏🙏

Whole nation stands with Orissa. pic.twitter.com/Vr1GvwhN6X — Aryan Raj (@AryanRaj2179) May 3, 2019









#CycloneFani has begun to make landfill in Odisha pic.twitter.com/TqqQzX2UJs — Nazre IMAM ☮️ (@imamnazre01) May 3, 2019

















The sound and the fury : here's what the landfall at Puri by #CycloneFani actually looked like..

Video by @PIBBhubaneswar pic.twitter.com/4GpvKFkRQ3

— PIB India (@PIB_India) May 3, 2019























„Dabar galiu patvirtinti dvi mirtis. Vienas senas vyras vienoje iš prieglaudų mirė nuo širdies smūgio. Dar vienas žmogus išėjo į lauką per audrą nepaisydamas perspėjimų ir žuvo, kai ant jo nuvirto medis“, – naujienų agentūrą AFP informavo Odišos valstijos Specialiosios pagalbos tarnybos komisaras Bishnupada Sethi.

IMD socialiniame tinkle „Twitter“ pranešė, kad audra pakrantę pasiekė 8 val. vietos (5 val. 30 min. Lietuvos) laiku.

Socialiniuose tinkluose publikuojami dramatiški vaizdo įrašai, kuriuose matyti, kaip Indiją siaubia ciklonas, kurio nešamo vėjo gūsių greitis – beveik 210 km/h. Nuožmi audra privertė daugiau nei milijoną žmonių bėgti iš savo namų, praneša dailymail.co.uk.

Ciklonas „Fani“ penktadienio rytą įsiveržė į šalies rytinę pakrantę ir ėmė vartyti medžius, maisto stovus, dėl jo nutrūko elektros ir vandens tiekimas.

Ekspertai baiminasi, kad pakilęs jūros lygis Odišoje, kur šiandien atkeliavo audra, gali sukelti galingą audros bangą ir į cunamį panašų reiškinį. 1999-aisiais per audrą čia žuvo 10 tūkstančių žmonių.

Manoma, kad iš Odišos audra toliau turėtų judėti į Vakarų Bengalijos valstiją, o paskui – į Bangladešą, savo kelyje paliesdama 100 milijonų žmonių namus.

Vaizdo įrašuose matyti, kaip nuo vėjo linksta medžiai, keliuose skraido įvairiausios nuolaužos, o žmonės mėgina atsilaikyti prieš stichiją.

Matyti, kaip į apleistus namus veržiasi lietus ir vėjas, o gatvės tapo itin pavojingos.

Mokyklose ir valstybiniuose pastatuose įkurta apie trys tūkstančiai prieglobsčio vietų, skirtų priglausti daugiau nei milijonui Odišos žmonių.

Sinoptikai nurodė, kad vietomis „Fani“ nešamo vėjo gūsių greitis gali siekti 200 km per val., o tai prilygsta 3–4 kategorijos uraganui.

Pastarosiomis dienomis Odišos pareigūnai evakavo per milijoną žmonių į laikinas pastoges.

Iš Odišos audra „Fani“ toliau turėtų judėti į šiaurę link Vakarų Bengalijos valstijos, o iš ten – į Bangladešą, kur pareigūnai jau ketvirtadienį ruošėsi šiam stichijos siautėjimui.

Kitos į pietus nuo Odišos esančios valstijos, įskaitant 50 mln. gyventojų turintį Andra Pradešą ir Tamil Nadu, kur gyvena maždaug 70 mln. žmonių, taip pat ruošiasi audrai.













































Žvejams patariama neiti į jūrą. Indijos karinis laivynas taip pat perspėtas pasirengti audrai.

Indijos didžiausia naftos ir dujų bendrovė ONGC evakavo beveik 500 savo darbuotojų iš toliau nuo kranto esančių objektų ir perkėlė savo gręžimo platformas į saugesnę vietą, pranešė „Press Trust of India“.

Indijos oro uostų valdyba (AAI) taip pat perspėjo pakrantėje esančius oro uostus imtis atitinkamų atsargumo priemonių.

Meteorologai perspėja, kad kai kuriuose rajonuose audra gali „visiškai sunaikinti“ šiaudinius namelius, išvartyti elektros ir komunikacijų linijų stulpus, užlieti evakuacinius kelius ir sunaikinti pasėlius.

„Fani“ yra ketvirta pagal dydį audra, pasiekusi Indijos rytinę pakrantę per pastaruosius tris dešimtmečius.

2017 metais Tamil Nadu ir Keralos valstijas nusiaubęs ciklonas „Ockhi“ nusinešė 250 žmonių gyvybių, dar daugiau nei 600 žmonių dingo.

Daugiausiai aukų pareikalavęs ciklonas Odišai smogė 1999 metais. Per jį žuvo beveik 10 tūkst. žmonių, o padaryta žala vertinama 4,5 mlrd. JAV dolerių (4 mlrd. eurų).