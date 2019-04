Indijos kariai apsijuokė prieš visą pasaulį, kai paskelbė atradę sniego žmogaus pėdsakus

Indijos kariuomenė tvirtino radusi sniego žmogaus pėdsakus – šis pareiškimas socialiniuose tinkluose sukėlė pašaipas ir paprasčiausią netikėjimą tokia naujiena.

Kaip rašo bbc.com, pirmadienį kariuomenė „Twitter“ savo beveik šešiems milijonams sekėjų paskelbė Makalu kalnų stovykloje Himalajuose atradusi „paslaptingus mitinio sniego žmogaus pėdsakus“.

Sniego žmogus – milžiniška beždžionę primenanti būtybė, dažnai minima pietinės Azijos tautosakoje.

Nėra jokių įrodymų, patvirtinančių, kad sniego žmogus egzistuoja, tačiau mitas šiame regione patrauklumo nepraranda.

O dabar kariuomenė prisidėjo prie legendos: oficialioje „Twitter“ paskyroje pasidalijo sniego žmogaus „pėdsakų“ sniege nuotraukomis.

Indijos armija paskelbė radusi sniego žmogaus pėdsakus Foto: twitter

Nors pėdsakai buvo aptikti balandžio 9-ąją, kariuomenė paviešino atradimą tik nusprendusi, kad jis atitinka ankstesnes teorijas apie sniego žmogų, teigiama „Times of India“ pranešime.

Reaguodama į žmonių atsisakymą tikėti socialiniame tinkle paskelbta naujiena, kariuomenė teigė, kad „įrodymai“ dėl sniego žmogaus buvo „nufotografuoti“ ir „perduoti šios srities ekspertams“.

For the first time, an #IndianArmy Moutaineering Expedition Team has sited Mysterious Footprints of mythical beast 'Yeti' measuring 32x15 inches close to Makalu Base Camp on 09 April 2019. This elusive snowman has only been sighted at Makalu-Barun National Park in the past. pic.twitter.com/AMD4MYIgV7 — ADG PI - INDIAN ARMY (@adgpi) April 29, 2019



„Todėl mes manėme, jog būtų išmintinga sužadinti mokslinį džiaugsmą ir sugrąžinti susidomėjimą“, – aiškino kariuomenė.

Sniego žmogus, dar vadinamas ječiu, yra legendinė būtybė, neva gyvenanti viršutinėje Himalajų dalyje. Indijoje, Nepale ir Butane dažnai pasitaiko istorijų apie regėtą sniego žmogų ar jo pėdsakus.

2013-aisiais Britų mokslininkų tyrimas priėjo prie išvados, kad legendinis Himalajų sniego žmogus iš tiesų gali būti rudojo lokio porūšis.

„Twitter“ vartotojai nepatikėjo, kad Indijos kariuomenė galėtų taip užtikrintai pareikšti radusi „mitinės pabaisos“ pėdsakus.

He entered in city for voting pic.twitter.com/8QQRr5NBIR — Asif Karjikar (@asif_karjikar) April 29, 2019





Internautai pokštavo ir kitose šalyse. Vienas vartotojas skelbė pastebėjęs didžiapėdžio pėdaskus Singapūre.

Bigfoot spotted in Singapore today. pic.twitter.com/2x85WT01R1 — Kanishk Samota (@KanishkSamota) April 27, 2019









Lmao...#yeti must be very good at geometry....with only one feet he walks so straight in a line🙌🙌😂 pic.twitter.com/HyJQvn6MWl — BOOKofLIFE❣️📑 (@bookoflifek) April 30, 2019

Little known fact for all you doubters who say it was one-legged: yetis prefer to catwalk. #Yeti pic.twitter.com/TJ8kWGfR00 — Dhruva Jaishankar (@d_jaishankar) April 29, 2019

The Army’s ‘Yeti spotting’ tweet reminded me so much of... pic.twitter.com/6ec0M9X455 — Shiv Aroor (@ShivAroor) April 29, 2019

The footprints are of only one foot in a single file because the yeti was riding a giant version of this bike. pic.twitter.com/xfg7IhxCDi — Siddharth Singh (@siddharth3) April 30, 2019

Pastaraisiais metais netrūko bandymų išsiaiškinti sniego žmogaus paslaptį. 2011-aisiais „sniego žmogaus piršto“, prieš pusę šimtmečio nugabento iš Nepalo į Londoną, DNR tyrimai parodė, kad tai paprasčiausias žmogaus pirštas.

2013- aisiais plaukų DNR tyrimai, kuriuos atliko Oksfordo universiteto genetikos profesorius Bryanas Sykesas, parodė, kad DNR sutampa su senovėje gyvenusio baltojo lokio. Mokslininko teigimu, tikėtiniausias mito paaiškinimas – gyvūnas yra baltųjų ir rudųjų lokių hibridas.