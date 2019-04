Oficialiais duomenimis, Sudane nuo praėjusių metų pabaigos per protesto akcijas žuvo 53 žmonės

Penktadienį Sudano sveikatos apsaugos ministerija paskelbė oficialius duomenis, kiek žmonių žuvo ir nukentėjo nuo praėjusių metų gruodžio, kai šalyje prasidėjo masinės protesto akcijos. Tai pranešė televizijos kanalas „Sky News - Arabia“.

Žinybos paskelbtais duomenimis, per keturis mėnesius riaušių aukomis tapo 53 žmonės, iš kurių 13 mirė vėliau ligoninėse nuo žaizdų, patirtų per susirėmimus. Dauguma protestuotojų žuvo Chartume ir jo apylinkėse. Per riaušes nukentėjusių žmonių skaičius viršijo 7300.

Balandžio 11 d. po kelis mėnesius trukusių protesto akcijų dėl labai sunkios ekonominės situacijos šalyje armija nušalino nuo pareigų 30 metų Sudaną valdžiusį prezidentą Omarą al Bashirą ir perėmė į savo rankas valstybės valdymą, sudarydama pereinamąją Karinę tarybą.