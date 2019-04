Kim Jong Uno traukinys išvažiavo iš Vladivostoko

Šarvuotas traukinys, vežantis Šiaurės Korėjos lyderį Kim Jong Uną, penktadienį išvyko iš Rusijos Tolimųjų Rytų uostamiesčio Vladivostoko, pranešė vienas naujienų agentūros „Interfax“ korespondentas.

Kim Jong Unas palieka Rusiją po tris dienas trukusio pirmojo savo vizito šioje šalyje ir ketvirtadienį įvykusių derybų su prezidentu Vladimiru Putinu.

Kim Jong Unas dalyvavo išlydėjimo ceremonijoje Vladivostoko stotyje, į kurią atvyko savo privačiu limuzinu. Aikštėje prie stoties jį sutiko garbės sargyba, karinis orkestras sugrojo Rusijos ir Šiaurės Korėjos himnus, rusų dainą „Katiuša“.

Šiaurės Korėjos lyderio traukinys išvažiavo maždaug 5 val. 30 min. Grinvičo (8 val. 30 min. Lietuvos) laiku.

Kim Jong Unas ir V. Putinas per susitikimą sutarė siekti glaudesnių Maskvos ir Pchenjano santykių, be to, Kim Jong Unas apkaltino Vašingtoną „nesąžiningumu“ derybose dėl Šiaurės Korėjos branduolinio arsenalo.

V. Putinas ketvirtadienį iš Vladivostoko išvyko į kitą viršūnių susitikimą Pekine, o Kim Jong Unas liko penktadienio renginiams, įskaitant vainiko padėjimo ceremoniją.

Šiaurės Korėjos lyderis pažadėjo vėl apsilankyti Vladivostoke, po pietų su Kim Jong Unu žurnalistams sakė Primorės krašto gubernatorius Olegas Kožemiaka.