PAR per potvynius ir žemės nuošliaužas žuvo 33 žmonės, dingo 10 vaikų

BNS

PAR per potvynius ir žemės nuošliaužas žuvo 33 žmonės, dingo 10 vaikų Foto: AFP / Scanpix

Per potvynius ir žemės nuošliaužas Pietų Afrikos Respublikos (PAR) Durbano uostamiestyje žuvusių žmonių skaičius antradienį padidėjo iki 33, be to, pranešama apie 10 dingusių vaikų ir dešimtis be namų likusių gyventojų.

„Smarkios liūtys kol kas pareikalavo 33 gyvybių“, – sakoma Kvazulu Natalio provincijos ministrės Nomusos Dube-Ncube pareiškime. Tarp žuvusiųjų yra šešių mėnesių kūdikis ir maždaug 10 metų vaikas. N. Dube-Ncube pridūrė, kad Durbane dingo 10 vaikų, o dar 42 žmonės buvo sužeisti. Naujienų agentūros AFP fotografas matė, kaip iš mokyklos prižiūrėtojo namo Durbano darbininkų priemiestyje Vestklife ištraukiami du iš devynių lavonų, įskaitant mažo vaiko. Šios aukos buvo palaidotos po siena, kuri sugriuvo jiems miegant. Mažiausiai 145 žmonės turėjo palikti savo namus, nurodė vyriausybė. Viena mieste esanti hinduistų šventykla buvo visiškai užlieta. Vanduo kai kur buvo pakilęs 10 m, pranešė AFP fotografas. Smarkios liūtys pietinę ir rytinę šalies dalis tvindo nuo Velykų savaitgalio pradžios. „(Pirmadienio) vakarą oro sąlygos reikšmingai pablogėjo“, – sakė N. Dube-Ncube. Pasak vyriausybės, antradienio naktį gauta dešimtys pranešimų apie griuvusias sienas ir užlietus namus, be to, kai kur buvo užlieti keliai. Aukos žuvo arba po žemės nuošliaužomis, arba nuskendusios potvynio vandenyse, naujienų agentūrai AFP sakė gelbėtojų tarnybos atstovas Garrithas Jamiesonas. Vykdant paieškos ir gelbėjimo darbus po nuolaužomis ieškoma ten galbūt įstrigusių žmonių. Be sugriuvusių pastatų ir užlietų kelių, yra blokuotų kanalizacijos linijų, išvartyta elektros stulpų. PAR kariai buvo išsiųsti padėti gelbėti ir evakuoti žmonių. Vyriausybė, politinės ir religinės organizacijos antradienį dalijo maisto paketus nukentėjusiems gyventojams. PAR meteorologijos tarnyba perspėjo, kad smarkūs lietūs ir vėjai prognozuojami iki trečiadienio. Dėl to gali kilti pavojus žemai esantiems tiltams ir keliams.

Įvertink šį straipnį Norėdami tobulėti, suteikiame jums galimybę įvertinti skaitomą DELFI turinį.







( 0 žmonių įvertino) 0

Rekomenduojame: