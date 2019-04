„Islamo valstybė“ pirmą kartą prisiėmė atsakomybę už išpuolį Konge

ELTA

Ekstremistų grupuotė „Islamo valstybė“ (IS) pirmą kartą prisiėmė atsakomybę už išpuolį Konge. Kartu sunitų fundamentalistai prakalbo apie naują savo organizacijos „Centrinės Afrikos provinciją“. Per išpuolį netoli rytinio Beni miesto Šiaurės Kivu provincijoje šią savaitę žuvo mažiausiai trys kariai, sakoma IS pranešime.

Pranešimas buvo išplatintas įprastais ekstremistų kanalais socialinėje žiniasklaidoje. Kongo tarnybos po antradienį surengtos atakos kalbėjo apie du žuvusius karius. Nestabiliame rytiniame Konge jau veikia daugybė sukilėlių grupuočių. Jos pirmiausiai siekia kontroliuoti gamtinių išteklių turinčias teritorijas. „Islamo valstybė“ iki šiol Rytų Konge jokio vaidmens nevaidino. Grupuotės, prisiekusios ištikimybę šiai teroristinei organizacijai, iki šiol pirmiausiai veikė Vakarų Afrikoje, pavyzdžiui, Malyje, Burkina Faso, Nigeryje ir Nigerijoje. Šiaurės Kivu provincijoje ir besiribojančiame Ituryje šiuo metu siautėja Ebolos epidemija - susirgo 1 300 žmonių, daugiau kaip 840 mirė. Dėl besitęsiančių mūšių regione gelbėtojams sunkiai sekasi nuslopinti epidemiją.

