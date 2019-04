Buvusio Federalinio tyrimų biuro (FTB) vadovo ataskaita buvo perduota Atstovų Rūmų ir Senato teismų komitetams, taip pat viešai paskelbta Teisingumo departamento tinklalapyje.

„Jeigu kruopščiai ištyrę faktus būtume įsitikinę, kad prezidentas aiškiai netrukdė vykdyti teisingumo, būtume tai paskelbę“, – sakoma nekantriai lauktoje R. Muellerio ataskaitoje.

Kai kurios šios 400 puslapių dokumento dalys buvo užtušuotos generalinio prokuroro Williamo Barro, siekiant apsaugoti tebevykdomus tyrimus arba dėl kitų priežasčių.

The House Intelligence Committee has formally invited Special Counsel Mueller to testify on the counterintelligence investigation.