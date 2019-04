Širdį glostančioje nuotraukoje užfiksuoti prie istorinės Paryžiaus įžymybės linksmai žaidžiantys tėtis ir duktė.

23-ejų turistė Brooke Windsor sako įamžinusi šį vaizdą likus maždaug valandai iki pastatą apėmusių liepsnų.

Siekdama juodu surasti, šią nuotrauką ji paskelbė „Twitter“.

„Twitteri, jei gali daryti stebuklus, padėk man juos surasti“, – rašė mergina.

Šiuo metu įrašu pasidalinta daugiau nei 110 tūkstančių kartų. Tą padarė žmonės iš viso pasaulio, nusprendę padėti B. Windsor surasti šią porą.

Iš Mičigano (JAV) atvykusi B. Windsor BBC sakė dar nenustačiusi, kas yra nuotraukoje užfiksuoti vyriškis ir mergaitė, tačiau besitikinti, kad jai pavyks tą padaryti.

I took this photo as we were leaving #NotreDame about an hour before it caught on fire. I almost went up to the dad and asked if he wanted it. Now I wish I had. Twitter if you have any magic, help him find this 🙏🏼 pic.twitter.com/pEu33ubqCK