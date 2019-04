Kai nugriuvo Paryžiaus Švč. Dievo Motinos katedros smailė, drauge su savimi nusinešdama ir šimtmečius apimančią istoriją, liudininkai aiktelėjo iš siaubo – tiek daug reiškęs paminklas prieš jų akis ėmė griūti.

„Dievo motinos katedra liepsnoja. Didžiuliai jausmai apėmė visą tautą. Mintimis esame drauge su visais katalikais ir Prancūzijos žmonėmis. Kaip ir visi mano šalies piliečiai, liūdžiu, regėdamas, kaip šįvakar dega dalelė mūsų“, – „Twitter“ rašė Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas.

Tačiau Paryžių apgaubus nakčiai ir liepsnoms nesiliaujant, stebinčią minią draugėn subūrė širdgėla, negalėjimas susitaikyti su tuo, kas vyksta, ir giesmė. Virš liepsnų kilo už savo numylėtą katedrą besimeldžiančių balsų choras.

Dar pirmadienio vakarą vaizdo įrašas, kuriame užfiksuota, kaip stebintys gieda „Ave Maria“, „Twitter“ buvo peržiūrėtas daugiau nei 3,5 milijono kartų. Vaizdo įrašas plačiai paplito, daugelis šį Paryžiaus vaizdą apibūdino kaip „galingą“ ir „jaudinantį“.

My brother @HinmanLabUCLA sends along this super sad video of Parisians holding hands, kneeling in prayer and singing together as they watch Notre Dame burning. pic.twitter.com/qoTYLyCMaE