Macronas pasirašė kontroversišką įstatymą dėl riaušių pažabojimo

Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas ketvirtadienį pasirašė įstatymą, suteikiantį saugumo pajėgoms didesnius įgaliojimus per demonstracijas, nepaisydamas kritikos, kad tokia priemonė pažeidžia piliečių laisves, ketvirtadienį paskelbta oficialiajame leidinyje.

Įstatymu, kuriam vasarį pritarė įstatymų leidėjai, siekiama pažaboti smurtą, dažnai lydintį Prancūziją supurčiusius „geltonųjų liemenių“ judėjimo protestus, įsiplieskusius pernai lapkritį.

Vidaus reikalų ministras Chrisophe'as Castaneras ketvirtadienį pavadino priimtą teisės aktą „tekstu, saugančiu su nesaugumu ir smurtu susidūrusius prancūzus“.

„Tai yra tekstas, saugantis mūsų institucijas ir mūsų laisves“, – parašė jis socialiniame tinkle „Twitter“.

Tačiau Prancūzijos Konstitucinė Taryba šį mėnesį žengė žingsnį, liudijantį, kad „geltonųjų liemenių“ judėjimas sukėlė E. Macronui rimtų politinių problemų: ši konstitucijos sergėtoja atsisakė patvirtinti vieną iš daugiausiai aistrų sukėlusių įstatymo dalių.

Užblokuotos nuostatos būtų suteikusios valdžiai įgaliojimus uždrausti dalyvauti demonstracijose bet kuriam asmeniui, „keliančiam itin rimtą grėsmę viešajai tvarkai“.

Prie šio įstatymo straipsnio buvo pridėtas dokumentas, kuriame išvardijami policijos ieškomi žmonės. Kritikai tokį dokumentą griežtai pasmerkė ir pareiškė, kad jis pažeidžia konstitucijoje numatytą piliečių susirinkimų laisvę.

Vis tik Konstitucinė Taryba pritarė kitoms dviem įstatymo dalims, kurios, be kita ko, suteikia pareigūnams įgaliojimus pareikalavus prokurorui apžiūrėti krepšius ir automobilius demonstracijų vietose ir už jų ribų.

Be to, baudžiamuoju nusikaltimu nuo šiol laikomas veido slėpimas per demonstracijas – už tokį nusižengimą grės vienų metų laisvės atėmimo bausmė ir 15 tūkst. eurų bauda.

Už ryšius su įstatymų leidėjais atsakingas prancūzų ministras Marcas Fesneau trečiadienį leido suprasti, kad vyriausybė neplanuoja papildomai svarstyti parlamente šių priemonių.

„Geltonųjų liemenių“ protestai prieš socialinę nelygybę užpernai į valdžią atėjusiam E. Macronui tapo didžiausiu iššūkiu ir sutrukdė jo planams dėl plataus masto reformų.

Valstybės vadovas mėgino nuraminti demonstrantus, keliaudamas po Prancūziją ir diskutuodamas su vietos valdžia apie žmonių nuoskaudas. Analitikų vertinimu, ši kampanija buvo sėkminga.

E. Macronas artimiausiomis dienomis ruošiasi kreiptis į tautiečius ir pristatyti naujų priemonių, kurių tikslas – sumažinti protestuotojų pyktį dėl mokestinės naštos, pirmadienį sakė premjeras Edouard'as Philippe'as (Eduaras Filipas).