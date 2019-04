Theresai May – nauji iššūkiai: vyriausybės pareiškimas išprovokavo torių įniršį

Theresa May antradienį keliauja į Berlyną ir Paryžių, tikėdamasi užsikrinti trumpą Junginės Karalystės pasitraukimo iš Europos Sąjungos atidėjimą, tuo metu šalies viduje kai kurie jos konservatorių partijos nariai mėgina išstumti ją iš posto.

Kaip teigiama, ES diplomatai apsiprato su mintimi siūlyti Jungtinei Karalystei pratęsti išstojimo terminą, nors pažangos šalyje šiuo klausimu pasiekta nedaug. Toks ES sprendimas bus neatsiejamas su Th. May įsipareigojimu, jog ji – ir bet kuris jos pareigų perėmėjas, - nemėgins sutrikdyti ES verslo.

Britų premjerė per susitikimą su Vokietijos kanclere Angela Merkel ir Prancūzijos prezidentu Emmanueliu Macronu mėgins užsitikrinti pritarimą savo planui.

Tuo metu Londone bus atnaujintos tiesioginės derybos tarp vyriausybės ir pagrindinės opozicinės leiboristų partijos po keturias dienas trukusių bandymų pasiekti susitarimą, - abiem pusėms pasidalijus nuomonėmis, susitarti vis dėlto nepavyko.

Leiboristų lyderis Jeremy Corbynas pirmadienį vakare pareiškė, kad nors derybos buvusios „rimtos“, Th. May „vis tiek neatsitraukė nuo savo raudonųjų linijų“.

ES diplomatai siekia kompromiso spręsdami, ką galėtų pasiūlyti Jungtinei Karalystei.

Th. May siekia, kad leiboristai balsuotų už jos išsiderėtą sutartį, kurią šalies parlamentas jau atmetė net tris kartus. Leiboristai reikalauja įsipareigojimo iš vyriausybės palaikyti muitų sąjungos ir vieningos rinkos su ES idėją. Jie taip pat siekia, kaip ir Europos šalių lyderiai, kad šį įsipareigojimą perimtų ir bet kuris kitas būsimas premjeras, perimsiantis postą iš Th. May.

„Keliaklupsčiavimas“

Problema ta, kad Th. May neturi politinės erdvės kompromisui. Net jos sprendimas susėsti prie derybų stalo su J. Corbynu daugeliui torių yra nepriimtinas. Kadangi jiems nepavyko išstumti jos pernai gruodį, konstitucija draudžia jiems dar kartą bandyti tai padaryti visus metus, bet dalis parlamento konservatorių partijos atstovų vis tiek nori pabandyti.

Vienas iš jų, Markas Francois, pirmadienį pareikalavo, kad parlamento konservatyviems nariams būtų suteikta galimybė trečiadienį balsuoti dėl Th. May posto.

Vyriausybės pareiškimas, esą Jungtinė Karalystė turi būti pasiruošusi gegužę vyksiantiems ES Parlamento rinkimams, išprovokavo torių įniršį.

„Visos šalies mastu kyla pasipiktinimo audra dėl mūsų galimo dalyvavimo tuose Europos rinkimuose“, – parlamentui sakė konservatorių partijos atstovas Billas Cashas. Pasak jo, Th. May politika yra „keliaklupsčiavimas prieš Europos Sąjungą“.

Partijos lyderiai



Tuo metu Th. May pareiškimas, esą ji atsistatydins, jeigu parlamentas pritars išstojimo sutarčiai su ES, reiškia, kad procesas, per kurį bus siekiama pakeisti ją šiame poste, jau prasidėjo. Tai reiškia, kad ministrų kabineto užsiima pozicijas, bent jau viešai, kurios įtiktų partijos nariams, kurie yra nusiteikę itin euroskeptiškai.

J. Corbynui taip pat daromas vidinis spaudimas. Nors jis asmeniškai visą gyvenimą priešinosi ES narystei, partija, kuriai jis vadovauja, ją tvirtai remia. Daugelis parlamento leiboristų partijos atstovų siekia, kad dėl bet kokio susitarimo, kurio jis pasieks su Th. May, būtų balsuojama referendume.

48 valandos



Net jeigu Th. May ir J. Corbynui ir pavyktų pasiekti susitarimą, kompromisiniai sprendimai gali atstumti daugelį torių. Kaip pirmadienį skelbia „The Telegraph“, britų premjerė privačioje aplinkoje buvo užsiminusi apie galimybę leisti toriams „laisvai“ balsuoti dėl antrojo referendumo, būdama įsitikinusi, kad tam vis tiek nepritars Bendruomenių Rūmai. Th. May administracija atsisakė komentuoti šiuo klausimu.

Tuo tarpu parlamentas galėjo susitarti tik dėl to, ko jis nenorėjo. Pirmadienio vėlų vakarą jis priėmė naują įstatymą, kuriuo siekiama išvengti JK išstojimo iš ES be sutarties. Tad antradienį arba trečiadienį bus surengtas balsavimas, per kurį parlamentarai mėgins įgalioti Th. May siekti, kad derybos būtų pratęstos ilgesniam laikotarpiui, nei prašyta iki šiol.

Europoje nerimaujama dėl Th. May įpėdinio. Daliai torių reikalaujant, kad Jungtinė Karalystė blokuotų ES susitikimus, kol ji pasieks, ko nori, Nyderlandų premjeras Markas Rutte pirmadienį tviteryje rašė, kad: „Teigiamas sprendimas priklauso nuo Jungtinės Karalystės patikinimo dėl nuoširdaus bendradarbiavimo“.

Th. May pažadėjo laiške, kurį praėjusią savaitę išsiuntė ES dėl prašymo atidėti „Brexit“ iki birželio 30 dienos, kad JK garantuoja „nuoširdų bendradarbiavimą“, bet kai kurios vyriausybės laikosi nuomonės, kad to nepakaks.

Šalių, labiausiai paveiktų „Brexit“, lyderiai planuoja surengti „koordinavimo“ susitikimą trečiadienio popietę Briuselyje, prieš pat prasidedant ES viršūnių susitikimui, kuriame visos 27 narės priims sprendimą dėl „Brexit“ atidėjimo.

Grupė, kurią greičiausiai sudarys Belgijos, Prancūzijos, Vokietijos, Nyderlandų, Airijos, Danijos bei Ispanijos vadovai, sieks parengti bendrą poziciją dėl atidėjimo ir jo sąlygų, kurią vėliau galės pristatyti savo ES kolegoms, sakė vienas iš pareigūnų.

Derybos tarp ES pareigūnų tęsis artimiausias 48 valandas Briuselyje bei Liuksemburge, kur antradienį ryte susitinka Europos reikalų ministrai iš 27 bloko vyriausybių.