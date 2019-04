May antradienį susitiks su Merkel ir Macronu

Theresa May

Didžiosios Britanijos ministrė Theresa May antradienį susitiks „paskutinės minutės derybų“ su Vokietijos kanclere Angela Merkel ir Prancūzijos prezidentu Emmanueliu Macronu. Susitikimas įvyks likus dienai iki skubaus ES viršūnių susitikimo, kuriame Th. May prašys dar kartą atidėti savo šalies išstojimą iš bloko.

Th. May Berlyne susitiks su kanclere A. Merkel, o Paryžiuje - su prezidentu E. Macronu, ir ragins abu politikus paremti jos prašymą atidėti „Brexitą“ iki birželio 30 dienos.

Trečiadienį Didžiosios Britanijos premjerė dalyvaus skubiame ES viršūnių susitikime, kuriame visos ES valstybės narės balsuos dėl „Brexit“ datos atidėjimo.

Šiuo metu „Brexito“ data yra balandžio 12-oji. Tačiau Th. May nori išvengti išstojimo be susitarimo jau šį penktadienį ir ES viršūnių susitikime prašys nukelti jos šalies išstojimą iki birželio 30 d. Briuselis aiškiai nurodė, kad tikisi iš Th. May konkretaus plano.

Britų parlamentas jau tris kartus atmetė Th. May su ES suderėtą sutartį dėl išstojimo sąlygų ir šaliai gresia išstojimas be sutarties balandžio 12 d., nebent ES sutiktų su dar vienu „Brexit“ atidėjimu. Siekiant išeiti iš aklavietės dėl „Brexit“, Londone toliau tęsiasi derybos tarp Th. May vadovaujamų konservatorių ir pagrindinės opozicinės Leiboristų partijos.