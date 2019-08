Apmaudžios pilotų klaidos: tarp jų – ir daugiausia aukų aviacijos istorijoje nusinešusi nelaimė

Kaskart lipdami į lėktuvą, atiduodame savo gyvybę į piloto rankas. Tai baugi mintis, žinant, jog didžioji dauguma lėktuvų katastrofų įvyksta būtent dėl žmogiškosios klaidos, o ne kokios nors kitos priežasties.

Ir nors tokie incidentai yra itin reti – jų tikimybė yra viena iš 11 mln., būta ne vieno tragiško atvejo, kai lėktuvo katastrofą sukėlė rimta piloto klaida, nors jos tikrai buvo galima išvengti. Tokių atvejų sąrašą pateikia „MailOnline“.

„Aeroflot“ skrydis nr. 593, 1994 metai



Veikiausiai pats neatsakingiausias veiksmas buvo tas, kad antrasis pilotas Jaroslavas Kudrinskis leido savo vaikams pažaisti su lėktuvo valdymu.

Lemtinga katastrofa įvyko 1994 metų kovo 23 d., kai Rusijos aviakompanijai „Aeroflot“ priklausantis lėktuvas skrido iš Maskvos į Honkongą. „Airbus A310“ lėktuvas nukrito Sibire. Per katastrofą žuvo visi 75 juo skridusieji.

Kaip buvo vėliau nustatyta ištyrus pilotų kabinos įrašus, J. Kudrinskis vidury nakties į kabiną pasikvietė savo vaikus – dvylikametę Janą ir penkiolikmetį Eldarą. Jiems buvo leista pasėdėti kapitono kėdėje ir pažaisti su lėktuvo valdymo prietaisais, kurie turėjo būti išjungti, nes lėktuvas turėjo skristi su įjungtu autopilotu.

Sudužęs Airbus A310 Foto: Wikimedia Commons

Tačiau, kai Eldaras lėktuvo šturvalą 30 sekundžių palaikė nuspaustą žemyn, vėl įsijungė rankinis valdymas.

Kol pirmasis ir antrasis pilotai susėdo į savo vietas ir perėmė lėktuvo valdymą, buvo jau per vėlu: lėktuvas rėžėsi į apačioje buvusius kalnus, ir visi juo skridę žmonės žuvo.

„TransAsia Airways“ skrydis nr. 235, 2015 metai



„Oi, patraukiau ne tą svirtį“, – tai buvo vieni paskutinių žodžių, kuriuos 2015 metų vasario 4 d. pasakė „TransAsia Airways“ skrydžio Nr. 235 pilotas prieš lėktuvui rėžiantis į greitkelio tiltą Taivane. Tuomet žuvo 43 iš 58 keleivių.

Vėliau Taivano aviacijos saugumo tarybos ataskaitoje bus nurodyta, kad, lėktuvui vos pakilus iš Taipėjaus Songshano oro uosto, išsijungė vienas iš jo variklių.



Tuomet kapitonas, kuris žuvo kartu su antruoju pilotu, per klaidą patraukė ne tą svirtį ir išjungė ir antrąjį variklį. Dėl to lėktuvas smigo žemyn, užkabino viaduką ir įkrito į upę.

Foto: Stopkadras

„Tuninter“ skrydis Nr. 1135, 2009 metai



2005 metais į Viduržemio jūrą nukritusio „Tuninter“ lėktuvo kapitonas ir antrasis pilotas 2009 metų kovą buvo nuteisti kalėti dešimt metų kalėjimo dėl 16 keleivių mirties.

Jiedu buvo apkaltinti tuo, kad meldėsi, o ne laikėsi numatytų procedūrų, kai dėl mechaninio gedimo pasibaigė lėktuvo degalai ir jis ėmė kristi į vandenyną. Teisme išklausytuose pilotų kabinos garso įrašuose girdėti, kaip kapitonas prašo Alacho ir pranašo Mahometo pagalbos.

Taip pat gauta įrodymų, kad lėktuvo įgula ne kartą mėgino išgelbėti lėktuvą, tačiau galiausiai ėmė panikuoti ir leido lėktuvui nukristi. Išgyveno 23 iš 49 lėktuvo, kuris skrido iš Džerbos Tunise į Barį Italijoje, keleivių, kurie buvo ištraukti iš vandens.

KLM ir „Pan American“ lėktuvų susidūrimas



Šis incidentas išlieka daugiausia aukų aviacijos istorijoje nusinešusia nelaime. Tuomet susidūrus dviem dideliems keleiviniams lėktuvams žuvo 583 žmonės. Ir dėl visko kaltos komunikacijos klaidos.

1977 metų kovą Tenerifės oro uoste susidūrė du „Boeing 747“ lėktuvai – KLM skrydis nr. 1736 ir „Pan American“ skrydis nr. 1736.

Susidūrimas įvyko dėl nesusikalbėjimo tarp KLM įgulos ir oro uosto dispečerio, tad „Pan American“ lėktuvas dar stovėjo ant pakilimo-nusileidimo tako, kai KLM lėktuvas pamėgino pakilti. Dėl tiršto rūko jie vienas kito nepamatė.

Per susidūrimą žuvo visi 248 KLM lėktuvo keleiviai ir įgulos nariai bei 326 keleiviai ir devyni įgulos nariai kitame lėktuve. Išgyveno 54 keleiviai ir septyni įgulos nariai, įskaitant kapitoną iš „Pan American“ lėktuvo.





„Airblue“ skrydis Nr. 202 Pakistane



Šis lėktuvas nukrito 2010 metų liepos 28 d. netoli Pakistano sostinės Islamabado. Žuvo visi 146 keleiviai ir šeši įgulos nariai.

Veikiausiai tragedijos būtų pavykę išvengti, jeigu antrasis pilotas būtų pasipriešinęs kapitonui, padariusiam ne vieną klaidą. Tačiau Pakistano civilinės aviacijos tarnyba 2011 metų lapkritį paskelbė, kad viso skrydžio metu kapitonas žemino antrąjį pilotą, kuris „prarado pasitikėjimą savimi“.

Kapitonas buvo apkaltintas kelis kartus skrydžio metu grubiai ir iš aukšto kalbėjęs su antruoju pilotu ir ignoravęs oro dispečerio perspėjimus dėl prastų oro sąlygų, pareiškęs „tegu jis kalba, ką nori“.

Kadangi antrasis pilotas jam nepasipriešino, kapitonas įskrido į sudėtingų oro sąlygų zoną ir, negalėdamas suvaldyti lėktuvo, ėmė panikuoti. Kadangi antrasis pilotas neįsikišo, lėktuvas sudužo.

„Air Florida“ skrydis nr. 90, 1982 metai



1982 metų sausio 13 d. „Air Florida“ lėktuvo, skridusio reisu nr. 90 iš Vašingtono į Fort Loderdeilą Floridoje, įgula padarė daugybę klaidų, dėl kurių nukrito lėktuvas. Bene didžiausia klaida buvo ta, jog jie neįjungė lėktuvo ledo pašalinimo sistemos.

Be to, nepaisant to, kad lėktuvas pakilo per pūgą, lėktuvo įgula prieš tai panaudojo traukos reversą, ko daryti nepatartina, užuot grįžę prie išvykimo vartų tinkamai pašalinti ledo. Vėliau lėktuvo įgula nenutraukė pakilimo, nors pastebėjo problemą elektros sistemoje.

Lėktuvas nukrito praėjus vos trisdešimčiai sekundžių nuo pakilimo. Iš 79 juo skridusių žmonių išgyveno tik penki. Be to, dar žuvo keturi ant žemės buvę žmonės.

„Eastern Air Lines“ skrydis nr. 401, 1972 metai



1972 metų gruodžio 29 d. „Eastern Air Lines“ lėktuvas, skridęs iš Niujorko į Floridą, nukrito Evergleidso šlapynėje Floridoje. Žuvo 101 lėktuvu skridęs žmogus, įskaitant kapitoną. Išgyveno 75 žmonės.

Tragedija įvyko dėl to, kad kapitono ir antrojo piloto dėmesį kelionės pabaigoje nukreipė perdegusi lemputė. Kol jie aiškinosi dėl nedegančio važiuoklės indikatoriaus, kažkas netyčia pajudino svirtį ir išjungė autopilotą. Kai įgula pastebėjo, kad lėktuvas netenka aukščio, jau buvo per vėlu ir lėktuvas sudužo.