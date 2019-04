Barnier sveikina JK valdančiųjų derybas su opozicija dėl „Brexit“

Europos Sąjungos vyriausiasis „Brexit“ derybininkas Michelis Barnier ketvirtadienį pasveikino Jungtinės Karalystės valdančiųjų sprendimą rengti derybas su opozicija, kad išvengtų išstojimo iš Bendrijos be jokio susitarimo scenarijaus.

„Sveikiname partijų dialogą JK. Metas sprendimams“, – parašė M. Barnier socialiniame tinkle „Twitter“, JK premjerei Theresai May ir leiboristams ruošiantis deryboms, per kurias bus siekiama surasti kompromisą, kad Londonui netektų palikti ES be jokio susitarimo jau kitą savaitę.

Laikui ir galimybėms senkant, Th. May trečiadienį pakvietė Leiboristų partijos lyderį Jeremy Corbyną derėtis dėl kompromiso, su kuriuo būtų išvengta chaotiško išstojimo be sutarties.

Abiejų šalių derybininkų komandos ketvirtadienį turėjo vėl susitikti skubių diskusijų; planuojama, kad jos vyks visą dieną.

Premjerės su ES suderintą „Brexit“ susitarimą britų parlamentarai jau atmetė tris kartus. Artėjant balandžio 12 dienai, kai 46 metus ES priklausiusi JK turi išstoti, susitarimo vis dar nėra, ir kantrybė Briuselyje senka.

„Laukiame ir tikimės šių tarppartinių derybų tarp Theresos May ir opozicinės Leiboristų partijos pozityvių rezultatų“, – Stokholme reporteriams sakė M. Barnier.