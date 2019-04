Pranešama, kad socialiniuose tinkluose išplatintas 26 sekundžių vaizdo įrašas buvo nufilmuotas Afganistane.

„Žinome apie socialiniuose tinkluose platinamą vaizdo įrašą, – patvirtino kariuomenės atstovas. – Toks elgesys yra visiškai nepriimtinas ir neatitinka kariuomenės keliamų aukštų reikalavimų.“

Kariuomenės atstovas taip pat patikino, kad dėl incidento buvo „pradėtas išsamus tyrimas“.

Tuo metu Leiboristų partijos atstovas išreiškė susirūpinimą dėl šio incidento.

„Toks elgesys kelia nerimą ir yra nepriimtinas. Tikime, kad Gynybos ministerija tai ištirs ir imsis atitinkamų veiksmų dėl šio incidento“, - sakė jis.

Video has emerged of soldiers on a shooting range in Kabul firing at a target of Jeremy Corbyn. MOD confirms it as legit: pic.twitter.com/qOr84Aiivj