Londonas tikisi, kad premjerės susitikimas su opozicijos lyderiu įvyks trečiadienį atnaujinta 14.02

Jungtinės Karalystės ministrė pirmininkė Theresa May trečiadienį aptars su opozicijos lyderiu Jeremy Corbynu aklavietėje atsidūrusį „Brexit“ procesą, informavo televizija „Sky News“ remdamasi „Brexit“ sekretoriaus pavaduotoju Robinu Walkeriu.

R. Walkeris pareiškė suprantantis, kad daliai valdančiųjų konservatorių gali nepatikti, jog vyriausybė bendradarbiauja su leiboristų lyderiu. Vis tik jis priminė, kad abi partijos įsipareigojo gerbti 2016 metų referendumą, per kurį britai nubalsavo už išstojimą iš Europos Sąjungos.

Bendradarbiavimas su opozicija „nepatogus mums politine prasme, bet tai atitinka nacionalinius interesus“, pažymėjo R. Walkeris.

Jis pareiškė, jog derybos pareikalaus iš abiejų šalių tam tikrų nuolaidų.

„Būtinas kompromisas, ir kompromiso turi siekti abi šalys“, – sakė R. Walkeris.

Be to, Th. May trečiadienį planuoja susitikti su Škotijos lydere Nicola Sturgeon.

Th. May nusprendus siekti kompromiso su J. Corbynu, iš pareigų pasitraukė Velso reikalų jaunesnysis ministras Nigelas Adamsas, griežtai sukritikavęs opozicijos lyderį.

„Dabar panašu, jog jūs ir jūsų ministrų kabinetas sutarė, kad sandoris, sulipdytas su marksistu, kuris per visą savo politinę karjerą niekada nelaikė Didžiosios Britanijos interesų prioritetu, yra geriau nei sandorio nebuvimas“, – savo atsistatydinimo rašte parašė N. Adamsas.

„Visiškai nesutinku su tokiu požiūriu, todėl nusprendžiau, kad turiu atsistatydinti“, – pridūrė politikas.

Th. May savo ruožtu trečiadienį parašė parlamentarams laišką, kuriame paaiškino, kodėl nusprendė bendradarbiauti su opozicija.

„Esame pasiruošę paklusti Bendruomenių Rūmų sprendimui, bet norint, kad viskas suveiktų, mums reikalinga opozicijos parama“, – laiške pabrėžė Th. May.

Ji pridūrė, kad nepavykus pasiekti susitarimo, bus aptarti keli tolesni scenarijai, dėl kurių balsuos parlamentas.

Th. May paskelbė apie planus su opozicija aptarti „Brexit“ sukeltą politinę krizę antradienį po daugiau nei septynias valandas trukusio vyriausybės posėdžio.

Premjerė tikisi, kad kartu su J. Corbynu jai pavyks susitarti dėl naujos sandorio su Briuseliu versijos, kurią paremtų britų parlamentarai, jau tris kartus atmetę Th. May suderintą „Brexit“ sutartį.

J. Corbynas anksčiau sakė palaikantis švelnesnes JK išstojimo iš ES sąlygas nei numatyta Th. May sutartyje. Pavyzdžiui, opozicijos lyderis pasisako už muitų sąjungą su Bendrija.

Reaguodamas į Th. May pareiškimus, įtakingas konservatorius Borisas Johnsonas (Borisas Džonsonas), siekiantis drastiškiau nutraukti santykius su ES, pareiškė, kad premjerė „patiki galutinį sprendimą dėl „Brexit“ leiboristams“.