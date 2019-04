Slaptas posėdis dėl „Brexit“: sumuštiniai, vynas ir jokių telefonų

Theresos May ministrų kabineto nariams teko vienai dienai atsisveikinti su savo mobiliaisiais telefonais, antradienio ryte pradėjus vienos dienos diskusijas dėl „Brexit“. Toks žingsnis žengtas siekiant užkirsti kelią užsienio valstybių agentų bandymams įsilaužti į įrangą ir pasiklausyti slapčiausių vyriausybės diskusijų.

Šiomis dienomis bet kuriam šnipui, panorėjusiam sužinoti, apie ką diskutuoja ministrų kabinetas, tereikia patikrinti tviterį, praėjus dešimčiai minčių po posėdžio pabaigos, nes tarpusavyje konkuruojantys ministrai komentuoja ten savo įvykių versijas. Iš šių trumpų pastebėjimų galima susidėlioti bendrą dienos derybų paveikslą.

Pirmiausia, tai buvo politinis posėdis. Tai reiškia, kad tai buvo konservatorių partijos renginys, kuriame nedalyvauja neutralūs valstybės tarnautojai. Buvo siekiama nuodugniai išgvildenti klausimą, kuris gresia suskaldyti valdančiąją partiją.

Th. May pradėjo sesiją, išdėstydama seriją sričių bei klausimų, kuriais norėjo išgirsti žmonių nuomonės: parlamentas atsisakė sutikti su jos išsiderėta „Brexit“ sutartimi, kartu atsisakydamas pritarti bet kuriai sutarčiai; „Brexit“ be sutarties būtų neatsiejamas nuo „ekonominės nelaimės“; derybų pratęsimas ilgam laikotarpiui nepageidaujamas. Siekiant užtikrinti bet kokį derybų pratęsimą, Th. May privalo pateikti planą Europos Sąjungai iki balandžio 10 dienos.

„Tinkamas“ maistas

Posėdis parodė, kaip konservatoriams, kariaujantiems vieniems su kitais pagrindinės politikos klausimais, sektųsi, jeigu jie sušauktų rinkimus. Ne koks vaizdelis. Jie vaikščiojo aplink stalą ir vieni per kitus kalbėjo. Kai kurie iš jų pasisakė daugiau nei vieną kartą. Ir tai truko keturias valandas.

Pusę antros jie paskelbė pietų pertrauką. Neatsiejama Th. May premjerystės linija yra maistas. Patarėjams, besiruošiantiems jos pirmalaikiams rinkimams 2017 metais, buvo patiekiama lazanija su vištiena ir virtos bulvės. Šį kartą buvo sumuštiniai: su kumpiu, sūriu, tunu, jautiena, kiaušiniais bei vištiena. Vienas ministras juos apibūdino kaip „tinkamus“.

Maždaug po antros valandos jie vėl susirinko, tik šįkart kaip tikras kabinetas, dalyvaujant pareigūnams ir surašant protokolą. Th. May planas paraginti opozicinę leiboristų partiją įsitraukti į rimtas kompromisines derybas, regis, įgavo aiškias formas.

Net prieš Th. May paskelbiant apie savo planus atsistatydinti, atrodė, kad ministrai kalba kabineto auditorijai iš anksto pasiruoštus dalykus ir numatę daug platesnę auditoriją.

Niekas neatsistatydino

Vienas iš antradienio posėdžio dalyvių pastebėjo, kad kai kurių kabineto narių pasipriešinimas dalykams, kurie būtų nepopuliarūs tarp naujo lyderio rinkėjų, nebuvo toks stiprus, kaip kad skelbta. Nors laikraštis „The Telegraph“ pranešė, kad dauguma kabineto narių gynė „Brexit“ be sutarties, o ne Th. May planą, du posėdyje dalyvavę asmenys sakė, kad už tai nebuvo balsuojama.

Viena iš posėdyje dalyvavusių ministrių Claire Petty tviteryje rašė, kad tik keturi ministrai palankiai vertino „Brexit“ be sutarties“ variantą. Bet kuriuo atveju, iš ministrų, kurie nepalaiko vyriausybės politikos, paprastai tikimasi, kad jie atsistatydins. Antradienio vakare niekas to nepadarė.

Posėdžiui pasibaigus po penktos valandos vakaro, Theresa May apibendrino situaciją. Ji buvo ryžtingai nusiteikusi pati, bent kartą, paskelbti, ką nusprendė vyriausybė. Ministrams tūnant izoliuotiems Dauningo gatvėje – vis dar be telefonų, vien su Čilės vyno taure paguodai, premjerė ruošėsi akistatai prieš kameras.