Paviešintas „bauginantis“ aukščiausio rango britų valstybės tarnautojo laiškas dėl „Brexit“

Vyriausiasis Europos Sąjungos derybininkas Michelis Barnier antradienį pareiškė, kad „Brexit“ be susitarimo scenarijus „kasdien tampa vis labiau tikėtinas“, Jungtinės Karalystės parlamentui išvakarėse nepavykus susitarti dėl alternatyvios išstojimo strategijos.

„(Išstojimas) be susitarimo niekada nebuvo scenarijus, kurio troškome ar siekėme. Niekada nesiekiau („Brexit“) be susitarimo scenarijaus, bet 27 ES (narės) dabar yra tam pasirengusios. Jis kasdien tampa vis labiau tikėtinas“, – sakė M. Barnier nepelno institute „European Policy Center“ (EPC).

Tuo metu aukščiausio rango Didžiosios Britanijos valstybės tarnautojas seras Markas Sedwillas savo laiške šalies ministrams pateikė analizę, kurioje įvardijamos grėsmės šaliai, jeigu ji išstos iš Europos Sąjungos be jokio susitarimo. „Financial Times“ šį laišką pavadino „bauginančiu“.

Tokia analizė pateikta Britanijos parlamentui atsidūrus aklavietėje po to, kai jis tris kartus atmetė ministrės pirmininkės Theresos May su Briuseliu suderėtą susitarimą, o vėliau nepritarė ir keturioms siūlytoms „Brexit“ alternatyvoms. Dėl to JK neturi jokio aiškaus išstojimo plano, nors iki termino liko vos dešimt dienų.

Dienraštis „The Daily Mail“ skelbia šio 14 puslapių apimties laiško ištraukas, kuriose kalbama apie rimtas išstojimo be susitarimo pasekmes. Štai pagrindinės iš jų:

„Brexit“ be susitarimo maisto kainas padidins 10 proc., o kai kurios su ES aktyviai prekiaujančios įmonės žlugs;

• Vyriausybė patirs didžiulį spaudimą gelbėti ant bankroto ribos atsidūrusias įmones;

• Toks išstojimas pakenks policijos ir saugumo tarnybų galimybėms užtikrinti žmonių saugumą;

• Pirmą kartą nuo 2007 metais teks vėl vesti tiesioginį valdymą Šiaurės Airijoje;

• JK kils recesija ir svaro nuvertėjimas padarys šaliai daugiau žalos nei 2008 metų krizė;

• JK teisinė ir teismų sistema patirs didžiulį spaudimą.

Th. May antradienį surengė penkių valandų trukmės vyriausybės posėdį, kurio metu teks nuspręsti, ar parengti švelnesnio „Brexit“ planą, kitą savaitę išstoti be susitarimo, inicijuoti parlamento rinkimus ar antrą referendumą.

Seras Markas Sedwillas yra karjeros diplomatas, atliekantis dvi funkcijas – aukščiausio rango Britanijos valstybės tarnautojo ir Th. May patarėjo nacionalinio saugumo klausimais.

Jungtinės Karalystės vyriausybės atstovai šio laiško nekomentuoja, tačiau tikėtina, kad jis bus interpretuojamas kaip perspėjimo šūvis visiems ministrų kabineto nariams, svarstantiems „Brexit“ be susitarimo galimybę, skelbia „Financial Times“.

Iždo sekretorė Liz Truss pirmadienį kalbėjo: „Manau, kad esame pasirengę „Brexit“ be susitarimo. Asmeniškai aš to visai nebijau“.

Buvęs „Brexit“ sekretorius Davidas Davisas sako, kad tokie grasinimai yra „tikra nesąmonė“ ir įprasta „bauginimo technika“, tačiau akivaizdu, kad ministrė pirmininkė sero M. Sedwillo patarimo paklausė.

Viliamasi, kad Jungtinės Karalystės ministrų kabinetas pritars dar vienam bandymui atgaivinti Th. May susitarimo projektą, kuris jau buvo atmestas tris kartus. Ketvirtasis balsavimas galėtų būti numatytas ketvirtadienį.

DELFI primena, kad po žlugusių balsavimų britų parlamente M. Barnier perspėjo, kad chaotiškas „Brexit“ tampa vis labiau tikėtinas.

M. Barnier teigimu, „tebesitikime, kad galima to išvengti“, jei Londonas intensyviai stengsis surasti išeitį iš aklavietės iki balandžio 10-osios neeilinio ES viršūnių susitikimo. Jei JK jokio plano nepateiks, šaliai teiks be susitarimo palikti ES balandžio 12-ąją.

Nepaisant sunkumų, kuriuos sukeltų chaotiškas išstojimas, „ES pavyks su tuo susitvarkyti“, EPC Briuselyje sakė M. Barnier. Vis tik jis perspėjo, kad „ne viskas bus sklandu“.

Pirmadienio vakarą Bendruomenių Rūmuose vyko balsavimas, per kurį nė viena alternatyva premjerės Theresos May (Terezos Mei) Briuselyje suderintam „Brexit“ susitarimui nesulaukė pakankamo parlamentarų palaikymo. Išstojimo iš ES sutartį JK įstatymų leidėjai jau triskart atmetė.

„Pirmiausia, nepamirškime, kad jau turime susitarimą, jau turime susitarimą; jį sudarė Theresa May ir britų vyriausybė su Europos Vadovų Taryba ir Europos Parlamentu praėjusių metų lapkričio 25 dieną, prieš keturis mėnesius“, – tvirtino M. Barnier.

„Bandėme užtikrinti, kad JK galėtų išstoti iš ES kovo 29-ąją, kaip kad buvo numačiusi pati JK... Jeigu JK vis dar nori palikti ES sklandžiu keliu, šis susitarimas, ši sutartis yra ir bus vienintelė“, – kalbėjo jis.

Briuselis nustatė JK terminą iki balandžio 12 dienos ratifikuoti tą susitarimą arba pasiūlyti kitą „Brexit“ kelią, antraip valstybė tiesiog „iškris“ iš Bendrijos.

Jei JK paliktų ES be susitarimo, iškart po balandžio 12-osios būtų įvesta pasienio kontrolė, šalis per naktį nutrauktų ryšius su artimiausia prekybos partnere.

JK vyriausybė dar gali nuspręsti šią savaitę surengti ketvirtą balsavimą parlamente dėl „Brexit“ sutarties.

„Jeigu JK vyriausybė artimiausiomis dienomis nenubalsuos už išstojimo susitarimą, tada liks tik du variantai: išstoti be susitarimo arba paprašyti ilgesniam laikui pratęsti (išstojimo) laikotarpį pagal (ES sutarties) 50-ąjį straipsnį“, – Briuselyje kalbėjo M. Barnier.

„Pasirinkti vieną iš šių variantų būtų tik JK vyriausybės atsakomybė“, – pridūrė jis.

Visgi jis perspėjo, kad to laikotarpio pratęsimui 27 ES šalių lyderiai balandžio 10-osios viršūnių susitikime nepritars automatiškai.

„Toks pratęsimas keltų didelę riziką ES, taigi, jį reikėtų tvirtai pagrįsti, – teigė M. Barnier. – Daug verslų ES perspėja mus apie pratęsimo neužtikrintumo kainą.“

„Būtų ir politinė kaina. Jei JK gegužės 23-ąją vis dar bus šalimi nare, ji turės rengti rinkimus“, – sakė jis turėdamas galvoje artėjančius rinkimus į EP.