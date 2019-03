Visgi konservatyvių pažiūrų katalikai, paprastai kaltinantys dabartinį pontifiką polinkiu nukrypti nuo nusistovėjusios bažnyčios doktrinos ir tradicijų, ėmė nuogąstauti, kad bus padarytas galas net ir žiedo bučiavimui, skelbia BBC.

Tokie spėjimai grindžiami pirmadienį Italijos Loreto mieste nufilmuotais kadrais. Iš vaizdo įrašo matyti, kaip popiežius Pranciškus atitraukinėja ranką nuo jo žiedą pabučiuoti besilenkiančių tikinčiųjų.

Vis dėlto bendresnis vaizdas yra kiek kitoks nei iš pat pradžių gali pasirodyti, rašo britų visuomeninis transliuotojas.

Pope Francis really doesn't want anyone kissing his ring.

This from today, after Mass ... pic.twitter.com/CZUO8ppNfo