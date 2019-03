Aiški žinutė Kremliui: su Estijos kariais treniravosi JAV strateginis bombonešis B-52

JAV strateginis bombonešis B-52 pirmadienį Estijoje dalyvavo mokymuose su sausumos pajėgomis, o vėliau – manevruose netoli Talino oro uosto surengtose pratybose, antradienį pranešė kariuomenė.

„JAV aviacijos pajėgų bombonešis B-52 atliko pažintinį skrydį Estijos oro erdvėje, per kurį taip pat buvo vykdomi oro paramos mokymai su sausumos pajėgomis Tapos rajone“, – sakė Estijos aviacijos pajėgų pulkininkas leitenantas Hardi Lammergas.

Jis pareiškė, kad bombonešio atvykimas liudija, jog Jungtinės Valstijos pasirengusios ginti Estiją.

Tuo metu JAV ambasados reikalų patikėtinė Elizabeth Horst pareiškė, kad tokie bendri manevrai padeda NATO sąjungininkėms veiksmingiau ginti viena kitą.

Didžiausias dėmesys per mokymus buvo skirtas bendradarbiavimui su sausumos pajėgomis, padedančiomis aviacijos pajėgoms taikytis į priešo pozicijas. Orlaivio B-52 įgula taip pat mokėsi artintis prie Talino oro uosto.

JAV 2-ojo aviacijos pulko bombonešis B-52 pakilo iš Didžiojoje Britanijoje esančios Feinfordo aviacijos bazės.

Panašius mokymus reguliariai rengia Jungtinės Valstijos, siekdamos įvertinti savo pajėgų pasirengimą. Be to, per tokias pratybas didinama sąjungininkų parengtis ir mokomasi greitai reaguoti į potencialias krizes visame pasaulyje.

1955 metais pradėtas eksploatuoti bombonešis B-52 yra didžiausias JAV aviacijos pajėgų orlaivis, pajėgus gabenti 27,5 tonų įvairių ginklų. Jis gali pasiekti 15 km aukštį ir nuskrieti iki 16 tūkst. km nepildant degalų.