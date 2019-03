Šeštadienį Rumunijoje, Klužo mieste vietos policija sulaikė 31 metų Shane O’Brieną, kuris įtariamas žiaurai žmogžudyste, įvykdyta Londone 2015-ųjų spalį.

Tąkart šis vyras vakarinėje sostinės dalyje esančiame bare užpuolė niekuo dėtą vaikiną ir kitų klientų akivaizdoje jį žiauriai nužudė – peiliu smogė mažiausiai 40 kartų, 21 metų Joshas Hansonas mirė iš karto.

Shane’as O’Brienas iš įvykio vietos paspruko, kaip paaiškėjo vėliau, jis užsakytu privačiu lėktuvo paliko Jungtinę Karalystę.

Tuomet jo paiešką paskelbė ne tik nacionalinė nusikalstamumo agentūra (NCA), bet ir tarptautinės policijos pajėgos Interpolas. 2017 metais už vertingą informaciją apie įtariamąjį pasiūlyta 50 tūkst. svarų sterlingų premiją.

The moment Shane O'Brien arrested in Romania la Cluj 23 03 2019 #ShaneOBrien #Romania pic.twitter.com/7Te3EcJ3kz



Tais pačiais metais Shane’as O’Brienas buvo įkliuvęs Čekijos sostinėje Prahoje, kai buvo apkaltintas žmogaus užpuolimu, tačiau tąkart jam pavyko į laisvę išeiti už užstatą pasinaudojus sėbrų iš Italijos pagalba bei padirbtais dokumentais: kai buvo nustatyta tikra jo tapatybė, broto pėdos jau buvo ataušusios.

Manyta, kad nusikaltėlis slapstosi Olandijoje arba Jungtiniuose Arabų Emyratuose.

#UK's most wanted man #ShaneObrien captured in #Romania and facing extradition - more in tomorrow's #SundayExpress @Daily_Express: pic.twitter.com/Jt5PbhJxuN