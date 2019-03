Rusija sureagavo: yra proga pataisyti santykius, bet ar Donaldas Trumpas rizikuos

Rusija paragino JAV prezidentą Donaldą Trumpą pasinaudoti galimybe „perkrauti“ santykius po to, kai JAV specialusis prokuroro Roberto Muellerio tyrimas nenustatė susimokymo tarp Donaldo Trumpo rinkimų kampanijos ir Kremliaus.

„Yra proga pataisyti mūsų santykius, bet kyla klausimas, ar Donaldas Trumpas sutiks rizikuoti“, – pirmadienį „Facebook“ paskyroje rašė Rusijos Federacijos užsienio reikalų tarybos komiteto pirmininkas Konstantinas Kosačiovas.

„Mes, žinoma, esame tam pasiruošę. Ir aš siūlyčiau pradėti nuo opiausių klausimų: Strateginės puolamosios ginkluotės mažinimo sutarties (START) ir Vidutinio nuotolio branduolinių pajėgų sutarties“, – sakė jis.

R. Muellerio tyrimas „įrodė tai, ką Rusija žinojo nuo pat pradžių: nebuvo jokio sąmokslo tarp D. Trumpo ir bet kurio jo komandos nario bei Kremliaus“, – rašė K. Kosačiovas. Vis dėlto Rusija neturi pagrindo švęsti tyrimo išvadų po dvejų metų, per kuriuos santykiai smarkiai nukentėjo ir „kaltinimai prieš mus išlieka“.

Nors R. Muellerio tyrimas patvirtino, jog Rusija kišosi į 2016 metų JAV prezidento rinkimus, Kremlius ir toliau tai neigia.

Konstantinas Kosačiovas Foto: Sputnik / Scanpix

D. Trumpas pasiekė didžiausią politinę pergalę per savo prezidentavimą sekmadienį, po to, kai generalinis prokuroras Williamas Barras paskelbė R. Muellero tyrimo išvadų santrauką, esą tyrimo metu „nebuvo nustatyta, kad D. Trumpo rinkimų komandos nariai būtų slapta susimokę su Rusijos vyriausybe“ per 2016 metų JAV prezidento rinkimų kampaniją. JAV prezidentas tviteryje iškart sureagavo pareikšdamas, jog sulaukė „visiškos reabilitacijos“ ir pavadino dvidešimt dviejų mėnesių tyrimą „neteisėtu puolimu, kuris žlugo“.

Rusija atmetė kaltinimus susimokymu su D. Trumpo rinkimų kampanija. Tačiau JAV žvalgybos agentūros priėjo prie išvados, esą Rusija yra prisidėjusi prie kibernetinės atakos, kuria siekta pakenkti demokratų kandidatei Hillary Clinton ir padidinti D. Trumpo šansus laimėti rinkimus.

D. Trumpas per savo rinkimų kampaniją žadėjo pagerinti santykius su Rusija ir ne kartą yra pareiškęs, jog norėtų gerų santykių su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu.

Dabar, kai R. Muelleris pateikė savo tyrimo išvadas, „mums bet kokiu atveju teks siekti su D. Trumpu ilgalaikio susitarimo“, rašė K. Kosačiovas. „Jo šansai būti perrinktam, po vakar dienos atrodo daug didesni“, – rašė jis.

Pirma proga patikrinti santykius galbūt pasitaikys tuomet, kai paaiškės, ar D. Trumpas atnaujins savo pažadą pasikviesti V. Putiną į Baltuosius rūmus.

Jungtinės Valstijos pateikė minėtą pasiūlymą po pirmojo lyderių viršūnių susitikimo Helsinkyje, vykusio praėjusių metų liepą, bet vėliau pranešė, kad susitikimas bus nukeltas tol, kol bus baigtas R. Muellerio tyrimas.