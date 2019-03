May surengė krizines derybas dėl „Brexit“, sklinda kalbos apie klibančią jos kėdę

Didžiosios Britanijos ministrė pirmininkė Theresa May sekmadienį surengė derybas su konservatorių kolegomis dėl kilusios „Brexit“ krizės, kad surastų būdą kaip įveikti visam „Brexit“ procesui svarbią savaitę, vis garsiau kalbant, kad jos vadovavimui kyla grėsmė.

Savo užmiesčio rezidencijoje posėdžiaujanti vyriausybės vadovė privalo nuspręsti, kada, ir ar visai, prašyti šalies parlamento dar kartą balsuoti dėl jos itin nepopuliaraus skyrybų su Europos Sąjunga susitarimo, kurį parlamentarai jau dukart atmetė.

Th. May taip pat susiduria su galimybe, kad parlamentarai perims Bendruomenių Rūmų procedūrų kontrolę ir surengs seriją vadinamųjų „indikacinių balsavimų“, kad sužinotų, kokios paramos sulaukti kiti įmanomi variantai.

Sprendimo Th. May ieško po to, kai per praėjusią savaitę įvykusi viršūnių susitikimą ES sutiko atidėti iki šiol kovo 29 d. planuotą Britanijos išstojimą iš ES mažiausiai trims savaitėms, kad arba būtų pritarta Th. May suderėtam susitarimui, arba būtų rasta įmanoma alternatyva.

„Ministrė pirmininkė šį savaitgalį kalbasi su savo kolegomis“, – sekmadienį pareiškė Dauning Stryto atstovas, atsisakęs patvirtinti pranešimus, kad Th. May popiet susitiks su pagrindiniais už „Brexit“ pasisakančiais parlamento nariais, nepriklausančiais vyriausybei.

Po britų premjerei itin chaotiškos savaitės taip pat sklinda kalbų, kad konservatoriai ketina spausti ją atsistatydinti. Laikraštis „The Sunday Times“ skelbia, kad britų vyriausybėje ruošiamas perversmas ir kad jos faktinis pavaduotojas Davidas Lidingtonas pakeistų Th. May ir taptų laikinuoju vyriausybės vadovu.

Laikraštis skelbia kalbėjęs su 11 ministrų, kurie „patvirtino, kad nori, jog ministrė pirmininkė atlaisvintų kelią kam nors kitam“, ir planuoja apie tai su ja kalbėtis per vyriausybės posėdį pirmadienį.

Savo ruožtu laikraštis „The Mail on Sunday“ skelbia, kad Th. May gali prarasti savo postą „per kelias ateinančias dienas“ ir kad ją laikinai gali pakeisti vienas iš „Brexit“ lyderių, aplinkosaugos sekretorius Michaelas Gove'as.

Tuo tarpu iždo sekretorius Philipas Hammondas sekmadienį sukritikavo sąmokslininkus ir pareiškė, kad mėginimas keisti lyderį būtų „nuolaidžiavimas sau“.

„Žaidėjų keitimas nepadės išspręsti problemos. Mums reikia spręsti šią problemą“, – „Sky News“ kanalui sakė jis.

„Alternatyvus kelias“

Th. May yra pasakiusi parlamento nariams, kad trečią kartą teiks savo pasiektą susitarimą balsavimui tik tokiu atveju, jeigu bus ženklų, kad jis sulauks „pakankamos paramos“.

Tačiau jos sąjungininkė parlamente – Šiaurės Airijos demokratinė unionistų partija – penktadienį pareiškė, kad vis dar nepritaria planui, todėl tai yra mažai tikėtina.

„Atrodo labai sunku sutelkti jam daugumą“, – BBC sakė Ph. Hammondas. Tačiau, pasako jo, „vienu ar kitokiu būdu parlamentui šią savaitę teks nuspręsti, kam jis pritaria“.

Britų parlamentarai debatus dėl „Brexit“ tęs pirmadienį ir turės galimybę balsuoti dėl pataisos, kurią pateikė tarppartinė vyresnio rango parlamentarų grupė, pasiūliusi po dviejų dienų surengti „indikacinius balsavimus“.

Panašios pastangos anksčiau šį mėnesį žlugo po to, kai pritrūko vos dviejų balsų.

Jeigu tokiai pataisai bus pritarta, parlamento nariai galės balsuoti dėl skirtingų variantų, įskaitant „Brexit“ sustabdymą ar antro referendumo organizavimą siekiant likti muitų sąjungoje ar bendrojoje rinkoje.

Vėliau parlamentarai gali mėginti savo teisiškai neįpareigojančius balsavimus paversti teisiškai įpareigojančiais įstatymais.

„Brexit“ reikalų sekretorius Steve'as Barclay sekmadienį perspėjo, kad toks žingsnis gali sukelti konstitucinę krizę ir kad tokiu atveju „didėja parlamento rinkimų rizika“

„Kils konstitucinis susidūrimas, jeigu parlamentas ims nurodinėti vyriausybei daryti kažką, kam ši iš esmės nebuvo išrinkta daryti“, – BBC sakė jis.