Afganistane žuvo du amerikiečių kariai

JAV pajėgos penktadienį pranešė, kad per operaciją Afganistane žuvo du amerikiečių kariai.

JAV vadovaujamos NATO misijos Afganistane „Tvirta parama“ (Resolute Support) atstovai pranešė, kad kariai žuvo vykdydami operaciją. Laikantis JAV gynybos departamento taisyklių, žuvusiųjų tapatybės neviešinamos, kol apie netektį nebus informuoti karių artimieji.

Pranešime neskelbiama, kur tiksliai vykdyta ta operacija.

Kariai žuvo kitą dieną po to, kai sprogimai Kabulo šiitų rajone nusinešė mažiausiai šešias gyvybes. Atsakomybę už šį išpuolį per persų Naujuosius metus arba Novrūzą (pavasario pradžią) prisiėmė „Islamo valstybė“ (IS).

Afganistane žūstančių amerikiečių karių skaičius smarkiai sumažėjo nuo 2014 metų pabaigos, kai afganų pajėgos perėmė atsakomybę už šalies saugumą iš JAV vadovaujamų NATO pajėgų.

Praėjus daugiau kaip savaitei po naujausio JAV ir Talibano derybų Dohoje rato, visame Afganistane vis įsiplieskia kovos.

Vašingtonui siekiant užbaigti beveik 18 metų trunkantį karą, Afganistano vyriausybė skundžiasi, kad nėra įtraukiama į derybas, o daugelis afganų baiminasi, kad JAV pirma laiko pasitraukus Talibanas galėtų vėl perimti valdžią.

Pasibaigus žiemai šalyje vėl gali prasidėti kovų sezonas ir analitikai perspėja, kad Talibanas, siekdamas turėti svertų prie derybų stalo, galėtų intensyvinti atakas.

JAV specialusis pasiuntinys Zalmay Khalilzadas vadovauja pastangoms pasiekti taikos susitarimą su Talibanu iki Afganistano prezidento rinkimų, kurie anksčiau šią savaitę buvo nukelti į rugsėjo pabaigą.

Šiuo metu Afganistane yra dislokuota maždaug 14 tūkst. amerikiečių karių. Dauguma jų konsultuoja ir apmoko afganų saugumo ir gynybos pajėgas, taip pat dalyvauja antiteroristinėse operacijose.

Praėjusiais metais Afganistane žuvo 15 JAV karių. Nuo 2001-ųjų – JAV pajėgų operacijos Afganistane pradžios – žuvusių amerikiečių karių skaičius viršija 2 400.