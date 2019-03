Prancūzija perspėja galinti blokuoti „Brexit“ atidėjimą

Prancūzija trečiadienį perspėjo galinti balsuoti prieš Jungtinės Karalystės prašymą atidėti jos planuojamą išstojimą iš Europos Sąjungos, jeigu britų premjerė Theresa May bloko lyderiams nepateiks įtikinamos „Brexit“ strategijos.

„Padėtis, kai ponia May per Europos Vadovų Tarybos susitikimą negalės pateikti pakankamų garantijų dėl jos strategijos patikimumo, vestų į prašymo atmetimą ir pirmumą (Britanijos išstojimui) be jokios sutarties“, – parlamente pareiškė Prancūzijos užsienio reikalų ministras Jeanas-Yves'as Le Drianas.

Jungtinė Karalystė anksčiau trečiadienį paprašė iki birželio 30 dienos atidėti šalies išstojimą iš bloko.

Šis prašymas buvo pateiktas Jungtinės Karalystės parlamentui dukart atmetus Th. May su ES lyderiais suderintą „Brexit“ sutartį, bet vėliau nutarus, kad šalis negali išstoti iš Bendrijos be jokio susitarimo.

Th. May laiške Europos Vadovų Tarybos pirmininkui Donaldui Tuskui sakoma, jog pratęsimas reikalingas, kad būtų galima pamėginti įtikinti parlamentą iš trečio karto pritarti susitarimui.

Tačiau Europos Komisija ragina lyderius atidėti „Brexit“ trumpesniam laikui – iki gegužės 23 dienos, arba gerokai ilgesniam laikotarpiui – „bent iki 2019 metų pabaigos“.

Europos Vadovų Taryba patvirtino gavusi laišką iš Jungtinės Karalystės vyriausybės vadovės Theresos May (Terezos Mei) su prašymu atidėti „Brexit“. Ketvirtadienį ir penktadienį Briuselyje vyksiančiame viršūnių susitikime likusių 27 Bendrijos šalių lyderiai spręs dėl galimo atidėjimo.

Th. May nurodė, kad jai reikia daugiau laiko, nes Britanijos įstatymų leidėjai atsisakė pritarti jos ir ES parengtam išstojimo sutarties projektui.

Gegužės 23–26 dienomis vyks rinkimai į Europos Parlamentą. Europos Komisija yra sakiusi, kad jei „Brexit“ bus atidėtas ilgesniam laikui, Jungtinei Karalystei teks rengti rinkimus.

„Bet koks („Brexit“ proceso) pratęsimas, pasiūlytas Jungtinei Karalystei, turėtų arba trukti iki 2019 metų gegužės 23 dienos, arba būti gerokai ilgesnis“, – rašoma rašte.

„Tai vienintelis būdas apsaugoti ES institucijų veikimą ir jų galimybes priimti sprendimus“, – pažymima dokumente, parengtame trečiadienį ryte, dar prieš gaunant Th. May laišką.

Koks bus terminas, turi nuspręsti Bendrijos lyderiai. Be to, tam turi pritarti visos 27 Bendrijos valstybės. Europos Komisija nurodė, kad lyderiai turi dvi alternatyvas: gegužės 23 dieną arba ne ankstesnę datą nei 2019 metų pabaiga.

„Bet koks kitas pasirinkimas (pavyzdžiui, pratęsimas iki 2019 metų birželio 30 dienos) sukeltų rimtų teisinių ir politinių grėsmių Europos Sąjungai ir dėl jo 27 valstybių Bendriją užkluptų dabar Jungtinę Karalystę apėmęs neapibrėžtumas“, – įspėjama rašte.