Konstitucinis chaosas JK: parlamento pirmininko sprendimas sumaišė visas Theresos May kortas Vokietija: kantrybė senka

Panašu, kad, įsikišus Didžiosios Britanijos parlamento pirmininkui, šalies premjerei teks prašyti 50-ojo straipsnio proceso prailginimo, rašo theguardian.com. Theresa May ketino šią savaitę parlamentui vėl siūlyti balsuoti dėl dukart jos atmesto susitarimo patvirtinimo, tačiau šių planų teks atsisakyti.

Theresos May vyriausybė paniro į konstitucinį chaosą: Didžiosios Britanijos Bendruomenių rūmų pirmininkas pareiškė, kad premjerė negali nurodyti parlamentui dar kartą balsuoti dėl to paties „Brexit“ susitarimo teksto, nebent jis būtų iš esmės pakeistas.

Likus 11 dienų iki anksčiau numatytos Didžiosios Britanijos pasitraukimo iš ES datos, Th. May buvo priversta užmiršti savo planus dėl dar vieno reikšmingo balsavimo, nes Johnas Bercow nurodė, kad premjerė negali prašyti parlamentarų balsuoti už tą patį susitarimą, kurį jie jau buvo du kartus atmetę dideliu balsų skirtumu. ES pareigūnai svarsto pasiūlyti Th. May naują atidėto „Brexit“ datą, kad taip išspręstų krizę.

Cituodamas Erskine May parlamentinių procedūrų vadovą (parengtą 1844 m.), J. Bercow sakė, jog dėl klausimo „negali būti ir vėl siūloma balsuoti tos pačios sesijos metu“ – tai yra „tvirtas ir labai senas susitarimas“, kurio laikomasi nuo 1604-ųjų. Jo teigimu, balsavimui pateikiamas tekstas turi skirtis „ne savo žodžiais, o esme“, turėdamas omenyje, kad turi būti pokyčių dėl Europos Sąjungos siūlymų.

Netikėtas J. Bercow įsikišimas reiškia, kad Th. May į ketvirtadienį Briuselyje vyksiantį ES viršūnių susitikimą, panašu, keliaus su prašymu dėl 50-ojo straipsnio proceso prailginimo, o tai gali reikšti, jog Jungtinei Karalystei teks išleisti daugiau nei šimtą milijonų svarų (maždaug 117 milijonų eurų), mat šaliai reikės dalyvauti Europos Parlamento rinkimuose.

Per atidėjimo laikotarpį parlamentas turės priimti sprendimą dėl to, kaip išeiti iš aklavietės: tai gali būti antras referendumas, rinkimai ar kelių partijų pasiūlymas dėl „švelnesnio“ „Brexit“. Kitas variantas – šaltiniai vyriausybėje teigė, kad Th. May su Europos Sąjunga gali susiderėti išstojimo proceso pratęsimą su „pasitraukimo išlyga“, suteikiančia galimybę procesą greitai nutraukti, jei jos „Brexit“ susitarimui būtų pritarta dar prieš Europos Parlamento rinkimus.

Vienas iš svarstomų variantų – balsavimas, atmesiantis J. Bercow nurodytą susitarimą, jei Bendruomenių rūmų dauguma sutartų, kad nori ir vėl svarstyti šį klausimą.

Šaltiniai Briuselyje teigė, jog ES gali ištiesti Th. May pagalbos ranką ir artėjančiame susitikime pritarti naujai atidėto „Brexit“ datai. Tai leistų jai kitą savaitę tvirtinti, kad susitarimas pakankamai skiriasi nuo ankstesnio ir jį galima pateikti trečiajam balsavimui parlamente.

Vyriausybės šaltinis sakė: „Atrodo aišku, jog Bendruomenių rūmų pirmininkas siekia atmesti svarbų šios savaitės balsavimą, kuris galėtų reikšti trumpesnį pasitraukimo procesą. Tai verčia manyti, kad pirmininkas iš tiesų trokšta ilgesnio pasitraukimo proceso, kuomet jo eigą galėtų perimti parlamentas, taip pat paskatinti „švelnesnę“ „Brexit“ formą. Tačiau tikrai nereikėtų manyti, jog dėl tokios situacijos „Brexit“ be jokio galutinio susitarimo tampa labiau tikėtinas – jei taip būtų, Bendruomenių rūmų pirmininkas šitaip nesielgtų“.

Kaip rašo bbc.com, „Brexit“ ministras Kwasi Kwartengas anksčiau Bendruomenių rūmams sakė, kad dabar vyriausybė tikisi prašyti ES „Brexit“ atidėjimo.

Šiuo metu vyriausybėje vyksta derybos dėl to, ką reikėtų daryti toliau. Th. May antradienį susitinka su kabineto nariais. O Europos Sąjungos ministrai susitinka Briuselyje rengtis šios savaitės ES lyderių viršūnių susitikimui, kuriame laukiama diskusijos dėl to, ar suteikti Didžiajai Britanijai galimybę prailginti „Brexit“ procesą.

Brexit Foto: PA / Scanpix

Interviu „Newsnight“ „Brexit“ šalininko ir šalies švietimo ministro Nadhimo Zahawi buvo pasiteirauta, ar vyriausybė ketina apeiti J. Bercow nurodymą. Jis atsakė: „Pamatysime, turime pasižiūrėti, kokie galimi pasirinkimai. Jei parlamente susidarytų dauguma, manau, būtų geriausia, jei galėtume atmesti šį susitarimą dėl draudimo balsuoti dar kartą, įvykdyti balsavimą, sutarti dėl greito pasitraukimo ir įvykdyti „Brexit“ – mano galva, to siekia ir premjerė“.

N. Zahawi pridūrė, kad dėl J. Bercow sprendimo „tapo žymiai sudėtingiau greitai pasitraukti“.

„Todėl dabar akivaizdžiai lauks ilgesnis pasitraukimo procesas. Nemanau, kad tai geras dalykas. Bendruomenių rūmų pirmininkas gerokai priartino tikimybę, jog dabar „Brexit“ neįvykdysime“, – kalbėjo N. Zahawi.

Leiboristų lyderis Jeremy Corbynas aptarti „Brexit“ susitiks su susitiks su Škotijos nacionalistinės partijos (SNP), liberaldemokratų, Velso partijos („Plaid Cymru“) ir žaliųjų lyderiais.

ES sunkiasvorės reikalauja Londono paaiškinimų dėl „Brexit“

Europos Sąjungos sunkiasvorės antradienį pareikalavo Londono aiškiai joms pasakyti, ko jis nori iš „Brexit“, ir perspėjo netrokštančios pasirašyti miglotų planų dėl Jungtinės Karalystės išstojimo atidėjimo.

Ministrės pirmininkės Th. May bandymai prastumti savo „skyrybų“ su ES susitarimą britų parlamente pirmadienį patyrė naujausią smūgį iš ilgos jų virtinės, kai Atstovų Rūmų pirmininkas nusprendė, jog parlamentarai negali vėl balsuoti dėl to paties pasiūlymo, kurį jau buvo atmetę.

Po Johno Bercow sprendimo Th. May skuba išvengti chaotiško išstojimo be sutarties, bet svarbios ES narės Vokietija ir Prancūzija perspėjo nesutiksiančios atidėti mažiau nei po dviejų savaičių numatomo „Brexit“ vien tam, kad išgelbėtų ministrės pirmininkės kailį.

„Brexit“ rimtai išbando Europos Sąjungos kantrybę ir bloko kantrybė Didžiosios Britanijos atžvilgiu senka, įspėjo Vokietijos Europos reikalų ministras Michealis Rothas bei paragino Londoną galiausiai išdėstyti tolesnius veiksmus.

„Laikrodis tiksi ir laikas baigiasi“, – sakė M. Rothas.

„Mus tikrai išvargino šios derybos ir aš tikiuosi aiškių ir tikslių britų vyriausybės siūlymų (dėl to), kodėl būtinas toks atidėjimas“, – atvykęs į derybas Briuselyje sakė Vokietijos Europos reikalų ministras.

„Neturiu jokio noro (dalyvauti) neesminėse diskusijose ir derybose dėl „Brexit“. Prašom pateikti, brangūs draugai Londone, prašom pateikti. Laikrodis tiksi“, – pareiškė jis.

Anot M. Rotho, Vokietijos požiūriu, ES negali sutikti su išstojimo atidėjimu be „aiškių ir tikslių pasiūlymų“ iš Londono. „Tai nėra tik žaidimas, tai ypač sunki padėtis. Tarp valstybių narių vyrauja „labai bloga“ nuotaika“, - pridūrė ministras.

Vis dėlto Vokietijos kanclerė Angela Merkel antradienį sakė, kad iki paskutinės akimirkos sieks tvarkingo „Brexit“, ir pabrėžė, kad ant kortos pastatyti Vokietijos, JK ir ES interesai.

„Iki paskutinės kovo 29-osios termino valandos kovosiu už tvarkingą (Britanijos) išstojimą, – vienoje konferencijoje Berlyne sakė ji. – Neturime tam daug laiko, bet vis dar turime kelias dienas.“

ES lyderiai tikėjosi, kad Th. May ketvirtadienį į jų susitikimą Briuselyje atvyks su išstojimo sutarties ratifikavimo iki kovo 29-osios planu.

Tačiau Th. May viltis įtikinti „Brexit“ šalininkus galų gale nusileisti ir paremti jos susitarimą, kurį jie jau dukart atmetė, sužlugdė netikėtas J. Bercow pareiškimas, kad vyriausybė negali prašyti parlamentarų per tą pačią sesiją vėl balsuoti dėl to paties „Brexit“ susitarimo, jei jame nebus reikšmingų pakeitimų.

Laikas apsispręsti

Jei negali prastumti susitarimo, Th. May galėtų siekti ilgo „Brexit“ atidėjimo, bet tam reikėtų visų likusių 27 ES šalių pritarimo.

Prancūzijos Europos reikalų ministrė Nathalie Loiseau sakė, kad jos netenkins šio prašymo vien formaliai.

„Mums reikia kažkokių naujų dalykų, nes jei tai pratęsimas dėl pasilikimo toje pačioje aklavietėje, kurioje esame, tai kaip tada išeisime iš šios aklavietės? Tai klausimas britų valdžiai. Jie turi pateikti aiškią iniciatyvą, patikimą ir daugumos remiamą tikslą“, – žurnalistams sakė N. Loiseau.

„Tai pasirinkimas. kurį turi padaryti Jungtinė Karalystė. Jie pasakė „ne“ (išstojimui) be sutarties ir pasakė „ne“ realistiškai sutarčiai. Jie turi apsigalvoti dėl vienos iš šių galimybių“, – pridūrė ji.

Vienas ES aukšto rango pareigūnas pirmadienį sakė, kad Th. May galėtų prašyti atidėti „Brexit“ net ir likus vos valandai iki išstojimo, bet N. Loiseau perspėjo, kad jei Londonas neras kelio iš aklavietės, JK iškris iš bloko be sutarties.

„Jei nebus sprendimo ir ateis kovo 29-oji, tuomet bus (išstojimas) be sutarties. Jei Britanija nieko nenuspręs, tuomet ji pasirinks (išstojimą) be sutarties“, – sakė ji.

ES: „Brexit“ sunkina neaiški padėtis Londone

Europos Sąjungai pirmininkaujanti Rumunija antradienį pareiškė, kad dėl pastarojo meto įvykių Didžiojoje Britanijoje sunkiau prognozuoti, ko laukti iš šią savaitę vyksiančio ES viršūnių susitikimo, per kurį britų premjerė Th. May veikiausiai prašys Bendrijos atidėti „Brexit“.

Rumunijos Europos reikalų ministro George Ciambos teigimu, „šiuo metu didžiausias iššūkis yra tas, kad (padėtis) tampa vis labiau miglota“.

Tokius komentarus jis išsakė diena po to, kai britų Bendruomenių Rūmų pirmininkas Johnas Bercow uždraudė vėl balsuoti dėl vyriausybės siūlomos „Brexit“ sutarties, nebent joje būtų reikšmingų pakeitimų.

Th. May pastaruoju metu mėgina užsitikrinti jau dukart jos vyriausybės išsiderėtą susitarimą atmetusių oponentų paramą.

Pasak G. Ciambos, „pasigendame aiškumo kalbant apie Londono (veiksmus). Akivaizdu, kad aiškumo nėra“.

ES lyderiai ketvirtadienį susirinks Briuselyje svarstyti, ar leisti Jungtinei Karalystei atidėti išstojimo datą, ir, jeigu taip, kokiam laikui.