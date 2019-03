May paskutinę minutę stengiasi užsitikrinti paramą susitarimui dėl „Brexit“

Theresa May

Jungtinės Karalystės premjerė Theresa May pirmadienį karštligiškai stengiasi užsitikrinti paramą savo išsiderėtai sutarčiai dėl „Brexit“ sąlygų, pagrindinį dėmesį skirdama Šiaurės Airijos Demokratinės junionistų partijos (DUP) reikalavimams.

10 DUP priklausančių parlamentarų parama būtų gyvybiškai svarbi Th. May norint išgelbėti jau dukart triuškinamai atmestą susitarimą, kadangi jų parama galėtų paveikti griežtosios linijos šalininkų iš valdančiosios Konservatorių partijos nuomonę.

Dauguma įstatymų leidėjų nepritaria vadinamajai „apsidraudžiamajai priemonei“ (backstop), kurios tikslas – garantuoti, kad po „Brexit“ Šiaurės Airijos ir Airijos Respublikos sienoje neatsiras patikros punktų.

Th. May vis dar sunkiai sekasi įtikinti parlamentarus paremti jos sutartį: vasarį šis dokumentas buvo atmestas 230 balsų persvara, o praėjusią savaitę – 149 balsų persvara.

Įtakingas „Brexit“ šalininkas konservatorius Jacobas Reesas-Moggas pareiškė norįs palaukti ir pažiūrėti, ką nuspręs DUP, prieš priimdamas sprendimą, ar paremti Th. May sutartį.

„Jokio susitarimo yra geriau negu blogas susitarimas, bet blogas susitarimas – geriau nei likti Europos Sąjungoje“, – sakė jis radijui LBC.

Britų užsienio reikalų sekretorius Jeremy Huntas pirmadienį pareiškė matantis „atsargių padrąsinimo ženklų“, kad parlamentas šią savaitę gali pritarti sutarčiai.

Prieš kelis mėnesius politinėje aklavietėje atsidūrusio JK parlamento nariai praėjusią savaitę nubalsavo, kad būtų siekiama „Brexit“ atidėjimo.

Tai veikiausiai leis išvengti chaotiško „Brexit“, šiuo metu numatyto kovo 29 dieną, nors galutinį sprendimą dėl to priims ES, kurios lyderiams jau įgriso Londono išsisukinėjimas.

Th. May tikriausiai prašys nukelti „Brexit“ datą vėlesniam laikui per Briuselyje vėliau šią savaitę vyksiantį viršūnių susitikimą, o ES lyderiai sako, kad patenkins tokį prašymą tik tuo atveju, jei Britanija pateiks sklandų planą, kas bus daroma per papildomą laiką.

„Turime sužinoti, ko nori britai: kiek ilgai, dėl kokios priežasties, kaip tai turi vykti, koks galiausiai yra atidėjimo tikslas“, – Briuselyje žurnalistams sakė vokiečių užsienio reikalų ministras Heiko Maasas.

„Kuo ilgesnis būtų atidėjimas, tuo bus sudėtingiau“, – pridūrė jis.

Jam antrino Belgijos diplomatijos vadovas, pažymėjęs: „Mes, belgai, nesame prieš atidėjimą, klausimas yra tik vienas: kokiam tikslui?“

Pagal nesutarimus britų parlamente keliančios „apsidraudžiamoji priemonės“ nuostatas, JK laikinai pasiliks ES muitų sąjungoje, kol bus apsispręsta dėl nuolatinių tolesnių prekybos santykių.

Tačiau „Brexit“ šalininkai nuogąstauja, kad „apsidraudžiamąja priemone“ gali būti pasinaudota siekiant neribotam laikui pririšti JK prie ES taisyklių, o DUP nuogąstauja, kad tai gali susilpninti Šiaurės Airijos ryšius su likusia šalies dalimi.

Su DUP derybas vedanti vyriausybė siekia nuraminti šią politinę jėgą, kad dėl „apsidraudžiamosios priemonės“ JK nebus neribotam laikui supančiota su ES.

Anot Th. May, jei parlamentas šią savaitę pritars jos sutarčiai, ji prašys ES atidėti „Brexit“ iki birželio 30 dienos, kad parlamentui užtektų laiko patvirtinti reikiamus teisės aktus.

Kitu atveju jai teks prašyti nukelti JK išstojimą iš bloko net vėlesniam laikui, o tai galėtų reikšti, kad Britanija turės dalyvauti gegužės 23–26 dienomis vyksiančiuose Europos Parlamento rinkimuose.

Sekmadienį laikraščio „The Sunday Telegraph“ paskelbtame Th. May straipsnyje pabrėžiama, jog parlamentarams nepritarus sutarčiai, JK „nepaliks Europos Sąjungos daugelį mėnesių, o gal ir niekada“.

„Mintis, kad britams teks rinkti Europos Parlamento narius praėjus trejiems metams po balsavimo dėl išstojimo iš ES, yra sunkiai suvokiama“, – tvirtino Th. May.

Buvęs JK užsienio reikalų sekretorius Borisas Johnsonas savo ruožtu pirmadienį sudavė premjerei naują smūgį, vėl atsisakęs išreikšti paramą jos sutarčiai.

Dienraštis „The Daily Telegraph“ paskelbė B. Johnsono straipsnį, kuriame įtakingas politikas ragina siekti išsamesnių „apsidraudžiamosios priemonės“ nuostatų pakeitimų, nes Briuselis esą gali ja pasinaudoti kaip „neribota priemone (JK) šantažuoti“.