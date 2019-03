Informaciją apie žuvusįjį patvirtino ir vietos naujienų agentūra ANP.

Auka buvo uždengta audeklu ir gulėjo ant bėgių tarp dviejų vagonų, iš įvykio vietos pranešė ANP reporteris. Visgi žūtis kol kas oficialiai nepatvirtinta.

Naujienų portalas AD pranešė, kad šaulys paleido šūvius tramvajuje ir pabėgo. Policija minėjo tik vieną užpuoliką, bet neatmetė galimybės, kad jų gali būti ir daugiau, pareigūnus citavo vietos naujienų agentūra ANP.

Policija rekomendavo visoms mokykloms ir mokymo įstaigoms užrakinti duris. Šaulys vis dar laisvėje. Manoma, kad iš įvykio vietos jis pabėgo automobiliu.

„Sky News“ skelbia, kad antiteroristinės pajėgos apsupo vieną namą, esantį netoli šaudynių vietos. Jame gali slėptis užpuolikas.

Į įvykio vietą pasiųsti trys sraigtasparniai, tačiau kol kas sužeistųjų skaičius neaiškus.

Aikštė prie tramvajų stoties apsupta, dirba specialiosios pajėgos.

Šūviai paleisti apie 10.45 val. vietos laiku. „Keletas šūvių pasigirdo tramvajuje ir keli žmonės buvo sužeisti. Sraigtasparniai skraido virš įvykio vietos, kol kas dar niekas nebuvo sulaikytas“, – sakė policijos atstovas Joostas Lanshage, rašo guardian.co.uk.

Policija prašo gyventojų atlaisvinti kelius, kad galėtų atvykti greitosios pagalbos darbuotojai. Nyderlandų premjeras Markas Rutte sušaukė skubų vyriausybės pasitarimą.

Independent.co.uk skelbia, kad policija ieško daugiau nei vieno įtariamojo. Utrechto mieste evakuotos visos mečetės.

Policija sako tirianti „galimą teroristinį motyvą“. Utrechto apylinkėje skelbiamas aukščiausias terorizmo pavojaus lygis.

Nyderlandų nacionalinis transliuotojas skelbia apie galimą išpuolį kitoje vietoje, tačiau ši informacija nepasitvirtino, ją paneigė policija.

Policijos atstovas Joostas Lanshage‘as pasakė: „Tramvajuje buvo paleisti keli šūviai, keli žmonės sužeisti“.

„Į įvykio vietą nuskubėjo sraigtasparniai. Kol kas niekas nesulaikytas“, – kalbėjo jis.

Naujienų puslapio AD žiniomis, šaudytojas iš įvykio vietos paspruko.

Kol kas nėra aišku, kiek žmonių nugabenta į ligoninę, ir kaip stipriai jie sužeisti.

Netoli įvykio vietos gyvenantis Jimmy de Kosteras „RTV Utrecht“ pasakė, kad girdėjo kelis šūvius ir matė ant žemės gulinčią moterį, kuri šaukė: „Aš nieko nepadariau!“

J. de Kosteras pasakoja: „Kai tai įvyko, aš kaip tik buvau pakeliui iš darbo. Sustojęs prie šviesoforo Spalio 24-osios aikštėje pamačiau gulinčią kokių 20–35 m. moterį. Tada išgirdau tris šūvius, ir prie jos labai greitai priėjo keturi vyrai, kurie pabandė ją nutempti, o tada išgirdau dar tris šūvius, ir tie vyrai moterį paleido.“

Regioninio leidinio „BN De Stem“ duomenimis, išpuolyje galėjo dalyvauti keli užpuolikai. Liudininkų teigimu, trims nukentėjusiesiems buvo atliktos reanimacijos procedūros.

Preliminariais duomenimis, nusikaltėliai ginklus numetė tramvajaus salone.

„Teroristinis motyvas neatmetamas“

Nyderlandų Utrechto miesto policija pirmadienį pranešė, kad per šaudymą viename gyvenamajame rajone tramvajuje buvo sužeisti keli žmonės, o tyrėjai neatmeta galimybės, jog būta „teroristinio motyvo“.

„Šaudymo incidentas... Pranešama apie kelis sužeistus žmones. Pradėta (teikti) pagalbą“, – savo paskyroje socialiniame tinkle „Twitter“ pranešė Utrechto policija.

„Tai – šaudymo incidentas tramvajuje. Į pagalbą išsiųsti keli sraigtasparniai“, – priduriama pranešime.

„Galimas teroristinis motyvas yra tyrimo dalis“, – savo paskyroje tviteryje parašė Utrechto policija.

Nyderlandų kovos su terorizmu tarnybos vadovas Pieteris Jaapas Aalbersbergas tviteryje nurodė, kad vyksta „krizinės konsultacijos“.

„Teroristinis motyvas neatmetamas. Pilnos informacijos dar nėra“, – pridūrė jis.

„NCTV stebi situaciją Utrechte. Palaikome glaudų ryšį su vietos pareigūnais. Negalime atmesti teroristinio motyvo. Krizių komanda aktyvuota“, – teigė jis.

„Pažeidėjas tebėra laisvėje“, – pabrėžė P. J. Aalbersbergas. Jis pridūrė, jog teroro grėsmės lygis Utrechte 18 artimiausių valandų padidintas iki maksimalaus.

Lietuvos URM duomenimis, per ginkluotą išpuolį Utrechte Lietuvos piliečiai nenukentėjo

Užsienio reikalų ministerijos duomenimis, per kovo 18 dieną Nyderlandų Utrechto mieste įvykusį ginkluotą išpuolį Lietuvos piliečiai nenukentėjo.

Miesto tramvajų eismas šiuo metu sustabdytas. Utrechte esantiems piliečiams rekomenduojama išlikti budriems, vengti susibūrimų vietų ir vadovautis vietos valdžios rekomendacijomis.

I am appalled by the barbaric shooting attack in #Utrecht today. My deepest sympathies go out to the loved ones of the victim, I wish full and speedy recovery to all the injured. #Lithuania stands by the people of the #Netherlands this difficult hour. @ministerBlok

— Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) March 18, 2019