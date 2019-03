Kvynslando valstijos senatorius Fraseris Anningas sulaukė tarptautinio pasmerkimo dėl savo mėginimo suversti kaltę už 49 musulmonų maldininkų gyvybes nusinešusią ataką problemoms dėl imigracijos.

Kilus šiam skandalui vienas jaunas vyras, kurio vardas nebuvo atskleistas, sviedė kiaušinį į F. Anningą per spaudos konferenciją Melburne. Tuomet įtūžęs politikas kelis kartus smogė šiam vyrui kumščiu į veidą, kol jį sustabdė kitas vyras, iš pažiūros - apsaugos darbuotojas.

Penktadienį F. Anningas paskelbė pareiškimą, kad ataką prieš maldininkus Kraistčerče nulėmė masinė musulmonų imigracija į Naująją Zelandiją.

Someone has just slapped an egg on the back of Australian Senator Fraser Anning's head, who immediately turned around and punched him in the face. @politicsabc @abcnews pic.twitter.com/HkDZe2rn0X

— Henry Belot (@Henry_Belot) March 16, 2019