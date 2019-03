May tikisi, kad jos „Brexit“ susitarimas gali būti prikeltas

Theresa May

Britų ministrės pirmininkės Theresos May susitarimas dėl išstojimo iš Europos Sąjungos dar galėtų būti prikeltas, jei griežto „Brexit“ šalininkai bijos, kad atidėjimas gali nulemti dar švelnesnį „Brexit“ nei numatoma šioje jų niekinamoje sutartyje.

„Skyrybų“ susitarimas buvo triuškinamai atmestas parlamente sausio mėnesį ir – kiek mažesne, bet vis tiek didžiule persvara – šį antradienį.

Vis dėlto Th. May turi ištraukti jį iš kapo trečiam balsavimui iki kitos savaitės trečiadienio, vildamasi, kad griežtosios linijos šalininkai pagaliau pasiduos susidūrę su alternatyvomis.

Ketvirtadienį britų parlamentarai leido Th. May siekti „Brexit“ atidėjimo nuo kovo 29-osios iki birželio 30-osios ar dar ilgiau, jei artimiausiomis dienomis nebus pasiektas joks susitarimas.

Atidėto, sušvelninto ar net dar vienu referendumu atšaukto „Brexit“ perspektyva verčia imtis veiksmų.

Kai kurie didžiausi susitarimo oponentai, pirmiausia – buvęs „Brexit“ sekretorius Davidas Davisas, jau pakeitė kursą ir, baimindamiesi dar blogesnio scenarijaus, antradienį parėmė išstojimo sutartį.

Dėl to, kad Th. May susitarimo neparėmę „Brexit“ šalininkai „susiduria su vis aiškesniu ilgesnio atidėjimo pasirinkimu, vyriausybė tikisi, kad p. May susitarimas šiems parlamentarams tampa vis patrauklesnis“, – sakė Alanas Wageris iš Londono Karaliaus koledžo.

„Todėl dėl nieko nebus deramasi iš naujo, niekas nebus pakeista, nieko nebus pridėta ar atimta“, – naujienų agentūrai sakė A. Wageris, dirbantis su tyrimų grupe „UK in a Changing Europe“.

„Vienintelis pasikeitęs dalykas bus priartėjęs kovo 29-osios terminas ir „Brexit“ remiantiems parlamentarams daug aiškiau iškilusios galimybės“, – pridūrė jis.

Mažiausio pasipriešinimo kelias

Dėmesys krypsta į Konservatorių partijos Europos tyrimų grupę (ERG), kurią sudaro griežti „Brexit“ šalininkai – Th. May partijos „maištininkai, ir į šios partijos sąjungininkus iš Šiaurės Airijos Demokratinės junionistų partijos (DUP), kuri taip pat palaiko „Brexit“ ir nepritaria ministrės pirmininkės susitarimui.

„Brexit“ remiantis laikraštis „The Sun“ savo redaktoriaus skiltyje rašė: „Dabar torių „Brexit“ šalininkams tikrai akivaizdu, kad naujas Theresos May susitarimo atmetimas bus katastrofiškas savęs žalojimo aktas. Kai kas atsibunda. Pernelyg daug reikalauja kažko geriau. To nebus.“

„Šokiruojančios May praėjusio vakaro pergalės sudirbtą jos susitarimą vis tiek kažkaip padaro vieninteliu įgyvendinamu pasirinkimu“, – pridūrė perkamiausias šalies laikraštis.

Saugiausias Th. May kelias į „Brexit“ susitarimą neįtikimu būdu išlieka ERG ir DUP parama, o ne opozicija, kuri taip pat yra susiskaldžiusi į įvairias frakcijas.

Kaip sakė Th. May faktinis pavaduotojas Davidas Lidingtonas, susitarimo privalumas tas, kad yra parengtas, suderėtas britų vyriausybės ir 27 kitų ES šalių.

„Dėl šios priežasties tikiuosi, kad visų partijų parlamentarai šį savaitgalį apmąstys kelią į priekį“, – sakė jis transliuotojo BBC radijui.

Didysis lošimas

Pagal leiboristų parlamentarų Peterio Kyle'o ir Philo Wilsono parengtą pasiūlymą, pagrindinė opozicijos partija parūpintų pakankamai balsų Th. May sutarčiai, bet su sąlyga, kad Britanijoje vėliau „viskas arba nieko“ principu būtų surengtas referendumas: sutartis arba pasilikimas ES.

Laikraščio „The Times“ centro kairės pažiūrų apžvalgininkas Philipas Collinsas, rašydavęs kalbas ekspremjerui leiboristui Tony Blairui, pareiškė, kad toks planas galėtų sugundyti tiek leiboristų, tiek konservatorių lyderius.

Th. May jis „būtų labai patrauklus dėl lažybų aspekto. Jis padidina statymus. Jis tarsi sako griežtosios linijos šalininkams: ant kortos yra jūsų prizas“, – parašė Ph. Collinsas.

„Arba... balsuojate už sutartį, arba išstojame (iš ES). Tai būtų sutartis be referendumo arba sutartis su juo. Rinkitės“, – pridūrė jis.