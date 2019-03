Theresa May balsuos prieš „Brexitą“ be sutarties

ELTA

Didžiosios Britanijos ministrė pirmininkė Theresa May trečiadienį ketina balsuoti prieš šalies pasitraukimą iš Europos Sąjungos be sutarties su Briuseliu, praneša laikraštis „The Guardian“.

„Aš balsuosiu už šią iniciatyvą (blokuojančią išstojimo iš ES be sutarties galimybę)“, - pareiškė premjerė parlamente. Ji pabrėžė, jog Jungtinės Karalystės vyriausybė „toliau dirbs, kad šalis pasitrauktų iš ES su geru sandoriu“. Ministrė pirmininkė kalbėjo užkimusiu balsu, kaip ir antradienį, kai Bendruomenių Rūmuose ji antrą kartą pralaimėjo balsavimą dėl „Brexito“ sutarties. „Gal aš ir praradau balsą, bet aš girdžiu šalies balsą“, - teigė Th. May. Trečiadienį Bendruomenių Rūmuose įvyks balsavimas dėl Didžiosios Britanijos išstojimo iš ES be sutarties.

