Remiantis pirminiais pranešimais, žuvusiųjų yra aštuoni.

San Paulo valstijos karo policijos departamentas naujienų agentūrai AFP pranešė, kad Suzano mieste „vienam asmeniui“ pradėjus šaudyti mokykloje „keletas žmonių buvo pašauti“.

Duomenys apie žuvusiųjų skaičių skiriasi.

Brazilijos žiniasklaida pranešė, kad žuvusiųjų yra mažiausiai penki.

Tuo metu televizija „Globo“ informavo, kad per incidentą žuvo aštuoni žmonės, tarp jų du paaugliai, kurie, kaip manoma, ir pradėjo šaudyti.

