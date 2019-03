Rusijos parlamentas pritarė griežtesnei pozicijai dėl nusikalstamo pasaulio bosų

Rusijos parlamentas antradienį žengė svarbų žingsnį link įstatymo, pagal kurį būtų lengviau įkalinti nusikalstamo pasaulio bosus.

Tai Kremliaus remiamas bandymas pažaboti nepaprastai įtakingus elitinius gangsterius.

Įstatymo projektas, kurį parlamentui pateikė prezidentas Vladimiras Putinas, buvo patvirtintas per svarbų antrą skaitymą. Projekte daug dėmesio skiriama aukščiausio rango nusikaltėlių bausmėms, be to, numatoma didesnė atsakomybė už nusikalstamų sindikatų organizavimą ir vadovavimą jiems.

„Įstatymo projektas sudarys sąlygas patraukti baudžiamojon atsakomybėn nusikaltėlių bosus, – sakė žemųjų parlamento rūmų pirmininkas Viačeslavas Volodinas. – Dabar tai padaryti gan sunku.“

Įvairiais vertinimais, Rusijoje yra 200–400 nusikalstamo pasaulio bosų, vadinamų „įteisintais vagimis“. Daug jų yra kilę iš Gruzijos.

Tokie bosai iškilo sovietų laikų gulaguose, o po Sovietų Sąjungos subyrėjimo 1991 metais tapo itin galingi.

Įstatymo projektas, kurį parlamentas turėtų patvirtinti per paskutinį svarstymą vėliau šią savaitę, sudaro sąlygas persekioti nusikaltėlius, jei jie pripažįsta savo statusą arba jei juos įskundžia kiti. Projekte numatomos įkalinimo iki 15 metų bausmės.

Kaip sakė valdančiosios partijos „Vieningoji Rusija“ parlamentaras Otaris Aršba, svarbus pakeitimas būtų nuostata, jog nusikalstamo pasaulio bosams nuteisti „pakanka vien fakto, kad vadovaujama nusikalstamai organizacijai“.

„Rusijoje susirinko nemažai nusikaltėlių bosų ir pagrindinė jų misija yra paversti nusikaltėliais visuomenę kaip visumą“, – prieš balsavimą naujienų agentūrai AFP sakė O. Aršba, kuris aktyviai rėmė įstatymo projektą.

„Tai reikėjo jau seniai užgniaužti pačioje užuomazgoje, bet nebuvo instrumento“, – pridūrė jis.

Praeityje mafijų bosai Rusijoje dažnai galėdavo išvengti baudžiamojo persekiojimo apribodami savo tiesioginį dalyvavimą nusikalstamuose veiksmuose.

2005 metais Gruzijoje, kur tuo metu į valdžią buvo ką tik atėjęs Michailas Saakašvilis, priėmus panašų įstatymą dešimtys nusikalstamo pasaulio bosų išvyko į Rusiją ir Europą.

Rusijoje „įteisinti vagys“ patiria spaudimą nuo V. Putino atėjimo į valdžią 1999 metais, jam pažadėjus padaryti galą ankstesnio dešimtmečio savivalei.