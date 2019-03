Trys Estijos partijos ketina pradėti derybas dėl valdančiosios koalicijos suformavimo

Estijos konservatyvios partijos „Isamaa“ valdyba pirmadienį nusprendė priimti Centro partijos kvietimą pradėti derybas dėl valdančiosios koalicijos suformavimo kartu su Estijos konservatyvia liaudies partija (EKRE).

„Isamaa“ taip pat yra pakviesta derėtis su kovo 3-ąją vykusius rinkimus laimėjusia opozicine Reformų partija, bet valdyba nusprendė, kad parankiau pradėti derybas su premjero Juri Ratas Centro partija ir EKRE.

„Isamaa“ pirmininkas Heliras-Valdoras Seederis sakė, kad šį apsisprendimą labiausiai nulėmė faktas, kad Centro partija nėra nubrėžusi jokių raudonų linijų, ir tai suteikia galimybę vykti konstruktyvioms deryboms.

H.-V. Seederis taip pat sakė, kad kol kas tėra nuspręsta leisti pradėti derybas.

„Per derybas „Isamaa“ vadovausis vertybėmis grindžiama politika ir valstybės interesais. Savo politiką lengviausia įgyvendinti būnant vyriausybėje, bet „Isamaa“ bus tik dalis vyriausybės, atsižvelgiančios į Estijos ilgalaikius interesus ir padedančios pasiekti mūsų programos tikslus“, – aiškino jis.

Anksčiau pirmadienį Centro partijos valdyba pateikė „Isamaa“ ir EKRE pasiūlymą pradėti derybas dėl koalicijos.

Per rinkimus Reformų partija gavo 34 mandatus 101 vietos parlamente. Dabartinei valdančiajai Centro partijai atiteko 26 vietos parlamente, o EKRE turės 19 deputatų. Be to, į parlamentą pateko „Isamaa“ (12 vietų) ir Estijos socialdemokratų pardija (SDE), turėsianti 10 mandatų.