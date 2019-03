Alžyro prezidentas Bouteflika paskelbė nesieksiąs perrinkimo

Nerimstant masiniams protestams, Alžyro prezidentas Abdelazizas Bouteflika netikėtai paskelbė, kad bus atidėti prezidento rinkimai. Be to, jis nesieks penktosios kadencijos, pareiškė A. Bouteflika per valstybinę naujienų agentūrą APS išplatintame kreipimesi į tautą. Prezidento rinkimai šalyje buvo numatyti balandžio 18-ąją.

„Aš sekiau įvykius (...), ir aš suprantu motyvaciją daugybės piliečių, kurie naudoja šią išraiškos formą“, - sakė A. Buoteflika. Šimtai tūkstančių žmonių praėjusiomis savaitėmis Alžyre protestavo prieš A. Bouteflikos norą siekti dar vieno perrinkimo. Todėl jis nekandidatuosiąs penktą kartą. Esą turi atsirasti nauja respublika su nauja sistema. „Ši nauja respublika ir ši nauja sistema bus naujų alžyriečių kartų rankose“, - pabrėžė 82-ejų prezidentas. Per praėjusias tris savaites būta audringų protestų prieš A. Boutefliką, kai jis pareiškė sieksiąs perrinkimo. A. Bouteflika sekmadienį po gydymosi Šveicarijoje grįžo į Alžyrą.

