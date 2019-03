Visi keleiviai žuvo

Etiopijos valstybinė žiniasklaida sekmadienį patvirtino, kad žuvo visi keleiviai ir įgulos nariai, buvę viename oro bendrovės „Ethiopian Airlines“ lėktuve, ryte sudužusiame tuojau po pakilimo skrydžiui iš Etiopijos sostinės į Nairobį.

Valstybinis transliuotojas „Fana Broadcasting Corporate“, remdamasis oro bendrovės informacija, nurodė, kad lėktuvas, pakilęs iš Adis Abebos 8 val. 38 min. vietos (7 val. 38 min. Lietuvos) laiku, sudužo praėjus kelioms minutėms ir kad per šią katastrofą „žuvo visi jame buvę 149 keleiviai ir aštuoni įgulos nariai.“

Kol kas neaišku, kodėl nukrito naujutėlaitis laineris „Boeing 737-800MAX“, bendrovės gautas tik lapkritį.

Valstybinė įmonė „Ethiopian Airlines“, daugelio laikoma geriausiai valdoma Afrikos oro bendrove, vadina save didžiausia oro vežėja šiame žemyne ir turi ambicijų tapti pagrindiniais jo vartais.

Bendrovė nurodė, kad lėktuvas, pakilęs iš Bolės oro uosto šalia Adis Abebos 8 val. 38 min. vietos (7 val. 38 min. Lietuvos) laiku, praėjus apie šešioms minutėms nukrito ties Debre Zejito miestu, dar žinomo kaip Bišoftu, esančio maždaug už 50 km į pietus nuo sostinės.

Skrydžių stebėsenos portalas „Flightradar24“ per „Twitter“ pranešė, kad skrydžio duomenys rodo, jog lėktuvo kilimo sparta buvo nestabili. Matomumo sąlygos tuo metu atrodė geros.

Valstybinis transliuotojas EBC informavo, kad per katastrofą žuvo 33 šalių piliečių. Vienas „Ethiopian Airlines“ atstovas nurodė, kad tarp aukų yra 32 Kenijos ir 17 Etiopijos piliečių.

Bolės oro uoste susirinko gedinčių žuvusiųjų artimųjų. Etiopijos premjero Abiy Ahmedo (Abijaus Ahmedo) biuro „Twitterio“ žinutėje sakoma, kad vyriausybės vadovas „norėtų pareikšti savo giliausią užuojautą šeimoms tų, kas šį rytą prarado savo mylimų žmonių per „Ethiopian Airlines“ „Boeing 737“ įprastą skrydį į Nairobį Kenijoje“.

Kenijos susisiekimo ministras Jamesas Macharia (Džeimsas Mačarija) sakė žurnalistams, jog tarnybos dar negavo keleivių sąrašo. Pasak jo, buvo įkurtos specialios linijos, kuriomis aukų artimieji ir draugai gali gauti informacijos.

„Mano maldos skiriamos visoms buvusiųjų lėktuve šeimoms ir artimiems žmonėms“, – pareiškė Kenijos prezidentas Uhuru Kenyatta (Uhurus Kenjata).

Sudužęs laineris yra to paties tipo lėktuvas, kaip ir Indonezijos bendrovės „Lion Air“ orlaivis, pernai spalį sudužęs praėjus 13 minučių po pakilimo iš Džakartos. Tąsyk žuvo visi 189 lėktuve buvę žmonės.

Šio lėktuvo juodųjų dėžių duomenys parodė, kad mažiausiai per keturis jo paskutinius skrydžius netinkamai veikė greičio daviklis, nors „Lion Air“ iš pradžių tvirtino, kad šis gedimas buvo aptiktas ir sutaisytas.

Vėliausia didelė „Ethiopian Airlines“ keleivinio lainerio avarija įvyko 2010 metais, kai kildamas iš Libano sprogo „Boeing 737-800“ ir žuvo 83 keleiviai bei septyni įgulos nariai.

Reformas remiantis A. Ahmedas neseniai pažadėjo atverti „Ethiopian Airlines“ ir kitus sektorius užsienio investicijoms, dideliu mastu pertvarkant ekonomiką, kurioje dominuoja valstybinis sektorius.

„Ethiopian Airlines“ pastaruoju metu plėtė veiklą: neseniai buvo atidarytas naujas maršrutas į Maskvą, o sausį Bolės oro uoste buvo atidarytas naujas keleivių terminalas, trigubai padidinęs jo pajėgumus.

Per atidarymo ceremoniją kalbėjęs premjeras paragino oro bendrovę pastatyti Debre Zejite naują terminalą „Airport City“.

Pirmąjį žodį apie nelaimę pasakė Abiy Ahmedas, Etiopijos ministras pirmininkas, savo „Twitter“ paskyroje.

Jis išreiškė užuojautą šeimoms, praradusioms artimuosius ir tiems, kurie prarado savo mylimuosius.

