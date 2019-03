Penkerių Caroline Carrico ir aštuonerių Leia Carrico buvo rastos sekmadienio rytą – mergaitės buvo dingusios tarsi į vandenį netoliese savo namų Hamboldto apygardoje, teigia šerifas Williamas Honsalas.

W. Honsalas sako, kad mergaites maždaug pusę vienuolikos Kalifornijos valstijoje rado ugniagesiai Delbertas Crumley ir Abramas Hillas. Jie buvo du iš daugiau nei 200 paieškose dalyvavusių savanorių.

Šerifo teigimu, mergaitės buvo aptiktos netoliese Ričardsono parko, maždaug už 2,25 kilometrų nuo savo namų. Jos atsakė į išgirstus gelbėtojų šūksnius – mergaitės slėpėsi apsikabinusios viena kitą po šaka.

Paskutinį kartą sesutės namuose matytos penktadienio popietę. W. Honsalo teigimu, tai, kad mergaitės rastos netoliese minėtojo parko, yra tikras stebuklas.

„Ten labai atšiauri teritorija, sąlygos gana ekstremalios. Tai, kad jos išgyveno tas 44 valandas, prilygsta stebuklui. Mergaitės tikrai turi, ką papasakoti apie savo išgyvenimo istoriją“, – per spaudos konferenciją kalbėjo šerifas ir negailėjo gerų žodžių visai paieškose aktyviai dalyvavusiai vietos bendruomenei.

Leia Carrico ir jos jaunesnioji sesutė penktadienio popietę išėjo pasivaikščioti, tačiau pasiklydo miške ir nebegalėjo grįžti namo.

Per interviu, kurį žiniasklaidai davė kartu su tėvais, mergaitės papasakojo, kad prieglobstį rado po nukritusia didžiule šaka. Leia sakė, kad ji jam priminė savotišką lapų olą.

„Užsimiršome, kad negalima eiti toliau tos rodyklės. Norėjau patirti nuotykių...“ – pasakojo Caroline.

Vyresnioji mergaitė taip pat paaiškino, jog sesutės gėrė ant mėlynių lapelių susikaupusią rasą, apklotą joms atstojo pasiimtas lietpaltis.

„Susiglaudėme, laikėmės už rankų“, – pasakojo Leia.

Nepaisant to, jog tiesiog šauniai susidorojo su laukinės gamtos iššūkiais, Leia prisipažino, kad „nerimavo, buvo gana baisu“.

#searchandrescue #update Leia and Caroline were found approximately 1.4 miles south of their residence near Richardson's Grove. Here's a first look from the scene where first responders located the girls. Press release with more information as soon as possible today. pic.twitter.com/k2bUTQOtrt — Humboldt County Sheriff (@HumCoSO) March 3, 2019

„Buvo taip šalta, jog mūsų rankos pabalo“, – sakė Leia.

„Pradėjo lynoti, žinojau, kad reikia skubiai surasti, kur pasislėpti. Virš galvos kaupėsi pilki debesys. Netoliese pamačiau didelę nulūžusią šaką ir krūmų, pamaniau, kad ten galima įlįsti ir pasislėpti. Ne tik nesušlapome, bet ir matėme, kada nustojo lyti“, – sakė Leia.

Sesutės neturėjo maisto. „Mūsų pilvai visą naktį gurgė iš alkio“, – prisimena vyresnioji mergaitė.

Gelbėtojams surasti mergaites sekmadienį padėjo jų batų palikti pėdsakai ir jų suvalgytų javainių popierėliai. Laimei, mergaitės, eidamos pasivaikščioti, pasiėmė po kelis javainius užkąsti.

Caricco šeima gyvena 80 akrų ploto ūkyje Garbervilyje – provincijos miestelyje, 321 kilometrų į šiaurę nutolusį nuo San Fransisko.

Mergaičių tėvas Travisas Carrico paaiškino, kad dukrelės gana daug laiko praleidžia žaisdamos lauke, tad iš pradžių, jų neradęs kieme, nepradėjo panikuoti. Tačiau bėgant valandoms, viskas keitėsi.

„Tas beveik dvi dienas išverkėme visas ašaras, apieškojome visur, kur tik galėjome“, – sakė jis.

Mergaičių mama Misty Carrico už laimingą pabaigą dėkoja programai 4H, kuri mergaites išmokė išgyventi laukinėje gamtoje. Moteris teigia nesanti tikra, ar kitu atveju joms būtų pavykę.

Paklausta, ar mergaitės sulauks bausmės už tai, kad vienos išėjo pasivaikščioti, laiminga mama atsakė: „Ne. Jos viską padarė gerai. Išgelbėjo viena kitą. Didžiuojuosi savo mergaitėmis, esu labai laiminga mama. Užauginau didvyres“.

Šerifas W. Honsalas teigia, kad mergaites aptiko du ugniagesiai. Nuo namų jos buvo nutolusios nepilnus tris kilometrus.

„Mergaitės buvo visai gerai nusiteikusios, laimei, sveikos ir gyvos. Pirminės medikų apžiūros metu nustatyta, kad joms trūksta skysčių, jos sušalo, tačiau iš esmės jaučiasi gerai“, – sakė policijos vadas.

W. Honsalo teigimu, pirmiausia mergaitės gavo šiltų drabužių ir vandens. Gerą žinią, jog dukrelės sveikos ir gyvos, jų mama sužinojo telefonu.

„Ji pravirko, teko skambinti antrą kartą, nes pirmąjį nepavyko susikalbėti“, – žurnalistams sakė policijos atstovai.

Leia and Caroline Carrico eating pizza in the hospital tonight after spending the wknd lost in the woods in Humboldt County,after wandering too far from home. Their Mom told me they hid in a Huckleberry bush and lost their voices yelling for help until rescuers found them this AM pic.twitter.com/FPueQvCMdk— Kate Larsen (@KateABC7) March 4, 2019