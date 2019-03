„Viskas atrodo taip, lyg kas būtų paėmęs milžinišką peilį ir nugremžęs žemės paviršių“, – sakė su Džordžijos valstija besiribojančios Li apygardos šerifas Jay Jonesas.

„Ten, kur anksčiau stovėjo namai, belikusios nuolaužos, jų pilna visur, o medžiai – perlaužti“, – kalbėjo jis.

Pasak šerifo, tarp stichijos aukų yra vaikų, tarp jų vienas šešiametis. Dešimtys žmonių yra dingę. Tokio masto sugriovimų valstijoje nėra buvę pusę amžiaus, sakė J. Jonesas.

„Deja, prognozuojame, kad aukų skaičius dar gali padidėti“, – pridūrė jis.

Anot šerifo, tarp hospitalizuotų nukentėjusiųjų esama žmonių su labai rimtais sužalojimais.

Sekmadienį vėlai vakare dėl pavojingų oro sąlygų teko sustabdyti dingusių asmenų paieškas, tačiau pirmadienį paryčiais jos buvo atnaujintos. Paieškos operacijose dalyvauja agentūros iš visos Alabamos bei kaimyninės Džordžijos valstijos.

#Tornado disaster: Police in Lee County, #Alabama now confirm at least 22 people have been killed after multiple #tornadoes hit the region. With fears that death toll could rise. Latest on #7News @ 4pm & 6pm. pic.twitter.com/lvxbGqvbQu

