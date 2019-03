Guaido pirmadienį ketina grįžti į Venesuelą

ELTA

Nepaisydamas gresiančio suėmimo, Venesuelos opozicijos lyderis Juanas Guaido pirmadienį ketina grįžti į Karakasą. Tokia priemonė jam gresia už tai, kad jis paliko šalį, nors teismas buvo uždraudęs tai daryti. Laikinuoju prezidentu pasiskelbęs J. Guaido, be to, teigia sulaukęs grasinimų. Be kita ko, areštais grasinama ir jo šeimos nariams, informuoja agentūra „Reuters“.

J. Guaido šiuo metu yra Brazilijoje. Čia jis susitiko su prezidentu Jairu Bolsonaru bei įvairių ES šalių diplomatais, ragindamas daryti diplomatinį spaudimą prezidentui Nicolui Madurui. J. Guaido pasisakė už tolesnes ekonomines sankcijas N. Maduro vyriausybei. Jis taip pat pabrėžė, kad nėra jokių šansų dialogui su N. Maduru, jei nebus įvykdyta pagrindinė sąlyga - surengti naujus rinkimus. J. Bolsonaras pažadėjo J. Guaido visišką savo paramą. Sausio pabaigoje kelios Europos šalys paskelbė ultimatumą N. Madurui per savaitę paskelbti naujus rinkimus. Šis tai atmetė. Tada daug valstybių pripažino J. Guaido laikinuoju prezidentu.

Įvertink šį straipnį Norėdami tobulėti, suteikiame jums galimybę įvertinti skaitomą DELFI turinį. 1

2

3

4

5 ( 2 žmonės įvertino) 1.0000

Rekomenduojame: