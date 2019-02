Orlaivis buvo privertas leistis Malagoje.

Iš Londono Hitrou oro uosto pakilusio orlaivio keleiviai buvo priversti išlipti Ispanijos Malagos uostamiestyje.

Viename įraše matoma, kaip iš siaubo žado netekę liudininkai stebi jiems virš galvų pavojingai skrendantį lėktuvą. Vaizdo įrašas iš lėktuvo vidaus – dar šiurpesnis.

Kristis Bubnelis vaizdo įrašą paskelbė savo paskyroje socialiniame tinkle „Instagram“ ir parašė: „Kai skrendate į Gibraltarą, pasirūpinkite atsarginiais apatiniais“.

33 metų Adrianas Worthas iš Devino, lėktuvu skridęs kartu su savo ledo ritulio komanda, pasakojo, kad „lėktuvui pakrypus, žmonės ėmė kaip reikiant panikuoti“.

On board video of British Airways A320 going around at Gibraltar Airport due to strong winds. The Flight diverted safely to Malaga. pic.twitter.com/G3VkMvMHuz— Aviationdaily✈️الطيران يوميآ (@Aviationdailyy) February 26, 2019