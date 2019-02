Neeilinis reginys: Las Vegasą pirmąkart per 82 metus nuklojo sniegas

Las Vegasas ketvirtadienį pajuto tikrus žiemiškus orus, miesto metropolinę zoną pirmą kartą nuo 1937 metų, kai buvo pradėta registruoti meteorologines sąlygas, gausiai nuklojus sniegui.

Nacionalinės meteorologijos tarnybos (NWS) duomenimis, McCarrano tarptautiniame oro uoste sniego sluoksnio storis 4 val. vietos (14 val. Lietuvos) laiku pasiekė 2,5 centimetro.

Pasak NWS, Las Vegasą vėlai trečiadienį nuklojęs 1,3 cm gylio sniegas buvo pirmas toks įvykis per visą orų registravimo istoriją.

Las Vegaso mokyklos ketvirtadienį buvo atidarytos, o Nevados greitkelių patruliavimo tarnyba informavo, kad kai kuriose vietovėse aptikta sniego ir ledo, bet patvirtino, kad nebuvo uždaryta nė viena automagistralė.

Remiantis sinoptikų prognozėmis, sniego storis iki penktadienio ryto miesto vakariniuose ir pietiniuose pakraščiuose gali viršyti 7 cm, bet numatomas lietus gali jį ištirpdyti.

