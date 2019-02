Britų opozicijos lyderis Corbynas mato rimtą pavojų, kad „Brexit“ įvyks be sutarties

Britų opozicijos lyderis Jeremy'is Corbynas po pokalbių Briuselyje įspėjo dėl „Brexit“ be sutarties. Jis apkaltino ministrę pirmininkę Theresą May „vilkinant laiką“.

„Didžiosios Britanijos išstojimo be sutarties pavojus yra labai rimtas ir realus“, - pareiškė leiboristų lyderis ketvirtadienį po susitikimo su ES derybininku Micheliu Barnier'u. Jis patvirtino savo pasiūlymą, kad Didžioji Britanija liktų Muitų sąjungoje su ES.

J. Corbynas apkaltino Th. May prieš išstojimo datą - kovo 29-ąją - „vilkinant laiką“. Ji esą laikosi „savo sandorio“ ir kaip alternatyvą siūlo tik „Brexit“ be sutarties. Th. May neturi leistis būti „mažos grupės jos partijoje įkaite“, - kalbėjo J. Corbynas. Priešingu atveju esą gresia chaotiškas „Brexit“, įskaitant darbo vietų praradimą bei tiekimo grandinės daugelyje ūkio sričių nutrūkimą.

Didžiosios Britanijos parlamentas sausio viduryje aiškia persvara atmetė su ES suderėtą išstojimo sutartį ir pareikalavo teisiškai įpareigojančių sutarties pakeitimų. Su tuo nesutinka ES. „Brexit“ griežto kurso šalininkai Th. May konservatorių partijoje vėlgi yra prieš tai, kad šalis liktų Muitų sąjungoje, nes tai, jų nuomone, padarytų negalimą Didžiosios Britanijos savo prekybos politiką.