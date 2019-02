Putinas savo kalbą pradėjo nuo įspėjimo: kas nepasirengę, turi pasitraukti Navalnas: miniai pernai patiko labiau; nuolat atnaujinama

Trečiadienio, vasario 20-osios, vidurdienį (11 val. Lietuvos laiku) Rusijos vadovas Vladimiras Putinas kreipsis į šalies parlamentą – skaitys eilinį metinį pranešimą. Tai bus jau penkioliktas V. Putino metinis pranešimas.

Nuolat pildoma.

12.19 val. „Šį kartą karinės technologijos Rusijos prezidento buvo paminėtos tik itin taikiame kontekste: esą, būtina pradėti naujus projektus taikyti civiliams tikslams. Panašu, kad šiais metais animacinių filmukų V. Putinas nerodys“, – pastebi svoboda.org.

12.15 val. V. Putinas pasisakė už spartesnę infrastuktūros plėtrą. Prezidentas negailėjo gerų žodžių Kerčės sąsiaurio tilto, Maskvą ir Sankt Peterburgą sujungusio greitkelio, naujų oro uostų, geležinkelio linijų Sibire projektams. Rusijos vadovas taip pat pasisakė už tai, kad Tolimųjų Rytų regionai ekonominio vystymosi prasme pagaliau pasiektų valstybės vidurkį.

12.00 val. Toliau iš V. Putino lūpų skambėjo raginimai pagerinti provincijos žmonių kultūrinį gyvenimą, parūpinti galimybę lankyti muziejus, kultūrinius renginius ir t.t. V. Putino teigimu, bus didinamas finansavimas kultūros centrų statyboms.

11.58 val. „The New York Times“ žurnalistas pastebi, kad kol kas Putino pranešimas tik apie tai, kaip išleisti pinigus. „Kaip uždirbti pinigus, kaip augs ekonomika – didžiulis iššūkis Putinui“, – rašo žurnalistas Ivanas Nechepurenko.

11.50 val. Rferl.org skelbia, kad aplodismentai po V. Putino pažado apie socialines išmokas buvo nuosaikūs. Opozicijos lyderis Aleksejus Navalnas sako, kad miniai akivaizdžiai labiau patiko praeitų metų „komiksai apie raketas“.

DELFI primena, kad pernai beveik dviejų valandų trukmės metinį pranešimą skaitydamas V. Putinas pristatė naują ginklų arsenalą. V. Putinas, kalbėdamas likus dviem savaitėms iki jo perrinkimo, žadėjo rusams geresnį gyvenimo lygį ir puikavosi Rusijos karine galia, kai santykiai su Vakarais buvo pasiekę visų laikų žemumas.

Po kalbos V. Putinas džiaugėsi didžiausiais reitingais nuo atėjimo į valdžią 1999 metais, tačiau vėliau dėl ekonominių problemų šalyje jo reitingas pradėjo mažėti. Didelės įtakos prezidento reitingui turėjo itin nepopuliari reforma dėl pensinio amžiaus didinimo, kurią pasirašė V. Putinas.

11.45 val. V. Putinas toliau žarstė pažadus. Pasakojo, kad iki 2020 metų kokybiška sveikatos priežiūra privalo būti prieinama visiems šalies gyventojams. V. Putinas žadėjo skubos tvarka modernizuoti per tūkstantį medicinos įstaigų, prioritetas – vaikų gydymo įstaigos, kurioms taikomi tik aukščiausi kokybės reikalavimai.

11.38 val. Populiari satyrinė „Twitter“ grupė, reguliariai pašiepianti Kremlių, šį kartą nusitaikė į V. Putino atstovą spaudai Dmitrijų Peskovą. Jo klausiama, ar jis pats asmeniškai prisideda prie Rusijos populiacijos didinimo (turima omenyje, kad penki „iš šešių jo vaikų su trimis moterimis“ gyvena užsienyje).

11.33 val. Rferl.org rašo, kad propagandinio Rusijos kanalo RT vyriausiosios redaktorės teigimu, geras sprendimas didinti piliečių skaičių būtų suteikiant šalies pilietybę rytinėse Ukrainos teritorijose, kontroliuojamose Rusijos remiamų separatistų, gyvenantiems.

11.25 val. V. Putinas tikino, kad visų šalies vykdomų programų tikslas – apsaugoti žmones. Anot jo, visa šalis stovi ant šeimos pagrindo. „Padarysime viską, kad dar labiau sustiprintume šeimos instituciją“, – pareiškė V. Putinas ir paragino vyriausybę, partijas, religines organizacijas ir kitas institucijas prie to aktyviai prisidėti. Prezidentas akcentavo, jog šiuo metu šalis išgyvena nelengvus demografinius laikus, nors progresas nuo 2000 metų, aki jis atėjo į valdžią, esą ir pasiektas.

Kreipdamasis į rusų įstatymų leidėjus ir aukšto rango pareigūnus V. Putinas pareiškė, kad vyriausybė padidins socialines išmokas jaunoms šeimoms. Jis taip pat pažadėjo mokesčių lengvatų, mažesnes būsto paskolų palūkanas ir būsto subsidijas daugiavaikėms šeimoms.

Rusijos prezidentas tvirtino, kad bus palengvinta mokesčių našta nekilnojamojo turto vystytojams, siekiant juos paskatinti plėsti būstų statybas.

V. Putinas taip pat sakė, kad šalyje būtina kovoti su skurdu. Pasak prezidento, apie 19 mln. iš 147 mln. Rusijos gyventojų yra žemiau skurdo ribos. Oficialus pragyvenimo minimumas Rusijoje šiuo metu siekia maždaug 10,4 tūkst. rublių (140 eurų).

11.22 val. „Esame įsipareigoję judėti tik į priekį – ir vis sparčiau“, – sakė Rusijos prezidentas. Jis pažadėjo, kad šiais metais Rusijos gyventojų gyvenimas pagerės. Pirmieji aplodismentai pasigirdo po Rusijos prezidento žodžių, esą, tie, kurie nėra iš tikrųjų pasirengę prisidėti prie Rusijos progreso spartinimo, „paprasčiausiai turėtų pasitraukti“.

Dar kelios įdomios detalės: V. Putinas daug kalbėjo apie ilgalaikius tikslus ir progreso spartinimą.

11.20 val. Britų leidinio „The Independent“ žurnalistas Oliveris Carroll socialiniame tinkle „Twitter“ publikavo nuotrauką, kurioje matyti Rusijos premjeras Dmitrijus Medvedevas.

Prie nuotraukos – ironiškas užrašas: „Dėmesys – Dmitrijui Medvedevui. Ar jis ištvers dvi valandas neužsnūdęs? Kol kas gerai neatrodo“.

11.15 val. V. Putinas metiniame pranešime tikino didžiausią dėmesį skirsiantis šalies ekonominiam ir socialiniam vystymuisi. Ypatingas akcentas teks vadinamiesiems valstybinės svarbos švietimo, būsto, žemės ūkio ir sveikatos priežiūros projektams, tikino V. Putinas.

V. Putinas pažadėjo šiemet reikšmingai pagerinti rusų gyvenimo sąlygas.

„Negalime laukti, padėtis turi pagerėti jau dabar, – sakė V. Putinas. – Šiemet (rusai) turėtų pajusti pokyčius į gerąją pusę.“

Šaltiniai: metinis pranešimas bus kitoks

Kaip praneša newsru.com, antrus metus iš eilės renginys vyks ne Georgijaus salėje Kremliuje, kuri anksčiau buvo įprasta metinio prezidento kreipimosi vieta. 2018-aisiais V. Putinas savo pranešimą skaitė Maskvos Manieže, o šįkart renginys vyks „Gostinij dvor“. Vietos pokytis siejamas su Kremliuje vykstančiu remontu.

Prezidento metinio kreipimosi data niekaip nėra reglamentuojama: V. Putinas į Rusijos Federacijos Federalinį susirinkimą yra kreipęsis ir kalendorinių metų pabaigoje, ir pradžioje. 2017-aisiais pranešimo buvo laukiama gruodžio pabaigoje, tačiau prezidentas perkėlė šio įvykio datą į 2018-ųjų kovo 1-ąją ir netgi pakeitė renginio formatą – valstybės vadovo kalba buvo skirta visiems šalies piliečiams, o ne politiniam elitui. Be to, kalba buvo skirta ne išvadoms apie praėjusius metus ir valdymo rezultatams, o artėjantiems šešeriems metams, mat V. Putinas ruošėsi prezidento rinkimams.

Praėjusių metų pranešimas pasižymėjo naujausios Rusijos ginkluotės bandymų demonstracija ir iš esmės tapo V. Putino rinkiminės kampanijos dalimi. Šį kartą užsienio politika atsidurs antrame plane, praneša „Dožd“ ir pateikia nuorodą į šaltinius, susipažinusius su busimos kalbos tekstu.

Pasak šių šaltinių, prezidentas ieškojo pozityvių temų: tai gali būti kosmosas, Arktis, sąjunga su Baltarusija, Kurilų salų klausimas. Visos šios temos pastaruoju metu buvo prezidento darbotvarkės centre. Dar vienas Kremliui artimas „Dožd“ pašnekovas patvirtino, kad minėtos temos kalboje gali būti paliestos.

Viena iš itin aktyviai Rusijoje diskutuojamų temų, ar savo kalboje V. Putinas užsimins apie sąjunginę valstybę su Baltarusija. Per ilgą Baltarusijos režimo lyderio Aliaksandro Lukašenkos vizitą į Sočį abu prezidentai labai nenoriai komentavo šią temą.

Kita vertus, net ir prailgintos V. Putino kadencijos baigsis 2024-aisiais ir jam reikės sugalvoti naują būdą, kaip išsilaikyti savo suverenios demokratijos vadovo poste.

Vienas tokių variantų – prisijungti Baltarusiją, įvesti bendrą valiutą ir kitus jungtinės valstybės atributus ir tada tapti jos prezidentu. 66-erių V. Putinui, vis dar demonstruojančiam puikią fizinę formą, tai būtų bilietas į tikrai ilgą valdymą.

Tarp kitų numanomų temų – nacionaliniai projektai, savanorystė, atliekų tvarkymo problemos. Vienas „Vieningosios Rusijos“ vadovybei artimas „Dožd“ šaltinis mano, kad šį kartą pranešime turėtų būti kalbama „apie žmones“: apie tai, kaip spręsti susikaupusias socialinio ir ekonominio pobūdžio problemas, neatidedant jų 2020 metams.

„Vedomosti“ šaltinių, artimų prezidento administracijai, duomenimis, iš pradžių buvo planuota, kad V. Putino pranešimas bus skaitomas kovą ir sutaps penktosiomis Krymo okupacijos metinėmis. Buvo svarstyta apie kovo 14, 18 arba 21 dieną, tačiau galiausiai nutarta pranešimą skelbti anksčiau.

Vienas iš leidinio pašnekovų spėliojo, kad prezidento pranešimas gali būti susijęs su siekiu sustabdyti reitingų smukimą, o jo data – su noru atskirti renginį nuo Ukrainos prezidento rinkimų datos.

Šie rinkimai vyks kovo 31 dieną. Kitas šaltinis pažymėjo, kad pranešimo data buvo nustatyta tuomet, kai buvo parengta kalba, o trečias šaltinis tvirtino, jog kalba buvo paruošta dar gruodį, todėl buvo sprendžiama, ar pranešimą skelbti iki Naujųjų metų, ar po jų.

Prieš pranešimo skelbimą Federaliniam susirinkimui V. Putinas laisvadienius leido Gorno Altaiske, pranešė portalas „Gorno Altaisko naujienos“ ir pridėjo nuorodą į neįvardintą šaltinį.

Tokį variantą netiesiogiai patvirtina faktas, kad šeštadienio, vasario 16-osios, vakarą į Gorno Altaiską atskrido specialiojo skrydžių būrio „Rosija“ lėktuvas An-148. Šis lėktuvas skraidina valstybės vadovą. Pirmadienį lėktuvas sugrįžo ir išskrido į Maskvą.

Leidinio duomenimis, tai buvo neoficialus privatus vizitas poilsio ir sveikatingumo komplekse „Altaiskoje podvorje“. Kompleksas dažnai vadinamas „V. Putino kolektyviniu sodu“. Rusijos politikos elitas šį kompleksą laiko „jėgų atgavimo vieta“, kurioje galima pasisemti energijos tolesniems žygiams, pabrėžė portalas.

Leidinys pridūrė, kad apie dažnus V. Putino apsilankymus Gorno Altaiske neskelbiama. Informacijos įslaptinimas padeda izoliuoti FSB saugomą teritoriją. Pastarąjį kartą Altaiskoje podvorje“ kompleksas žiniasklaidoje dažnai atsidurdavo 2015 metais – tai buvo susiję su buvusio Italijos premjero Silvio Berlusconi apsilankymu. V. Putinas ir jo buvęs žvejybos draugas iš Italijos vaikščiojo Katūnės pakrante, ragavo nacionalinės Altajaus virtuvės patiekalų, žiūrėjo vietinių kolektyvų pasirodymus.