„Aš pasirašysiu įsaką dėl nacionalinės nepaprastosios padėties“, - sakė jis Baltuosiuose rūmuose.

President Trump Speaks on the National Security & Humanitarian Crisis on Our Southern Border https://t.co/FqdfFORbv5 — The White House (@WhiteHouse) February 15, 2019

Nepaprastosios padėties paskelbimas leis D. Trumpui padidinti asignavimus sienai JAV ir Meksikos pasienyje statyti, kadangi Kongreso svarstomame biudžete šiems tikslams numatyti tik 1,375 milijardo dolerių vietoj prezidento prašomų 5,7 milijardo.

President @realDonaldTrump signs the Declaration for a National Emergency to address the national security and humanitarian crisis at the Southern Border. pic.twitter.com/0bUhudtwvS

— Sarah Sanders (@PressSec) February 15, 2019