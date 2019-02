Prancūzijos prezidentui pertvarkant savo komandą atsistatydino vienas pagrindinių patarėjų

Vienas pagrindinių prezidento Emmanuelio Macrono patarėjų pirmadienį paskelbė apie savo atsistatydinimą, tęsiantis Prancūzijos lyderio komandos branduolio pertvarkymui siekiant susigrąžinti prarastą populiarumą.

31 metų komunikacijos specialistas Ismaelis Emelienas, kuris buvo E. Macrono prezidentinės kampanijos architektas, vėlai pirmadienį paskelbė, kad traukiasi rašyti knygos apie centro kairės politiką.

Iš Eliziejaus rūmų jis traukiasi po kito svarbaus patikėtinio, kalbų rašytojo ir atstovo spaudai Sylvaino Forto, pasitraukusio po E. Macronui nesėkmingo skandalų, protestų ir populiarumo smukimo pusmečio.

„Tai ne atsistatydinimas, tai – išėjimas“, – naujienų agentūrai AFP sakė I. Emelienas ir pridūrė, kad dirbdamas specialiuoju prezidento patarėju visuomet vengdavo žiniasklaidos, o dėl sprendimo parašyti knygą turi pasitraukti iš savo posto.

„Bet kokia kita mano pasitraukimo interpretacija – o kitų (interpretacijų) bus – būtų klaidinga“, – pabrėžė jis.

Dėl jauno amžiaus ir artimumo E. Macronui I. Emelienas įgijo vieno talentingiausių Paryžiaus politikos taktikų, dirbusių užkulisiuose ir patarinėjusių, kaip pateikti politinius sprendimus bei atsakyti oponentams, reputaciją.

„Idėjų kova“

I. Emelienas sugalvojo socialinėje žiniasklaidoje išpopuliarėjusį E. Macrono šūkį kovai su klimato kaita „Padarykime mūsų planetą vėl didžią“. Tai buvo atsakas JAV prezidento Donaldo Trumpo skeptiškam požiūriui į klimato kaitą ir jo šūkiui „Padarykime Ameriką vėl didžią“.

Tačiau pastaraisiais mėnesiais patarėjo galiomis buvo vis labiau abejojama, pirmiausia dėl to, kaip buvo reaguojama į liepos mėnesį kilusį skandalą dėl E. Macrono buvusio asmens sargybinio ir į lapkritį prasidėjusius „geltonųjų liemenių“ protestus.

2017 metų gegužę į valdžią atėjęs E. Macronas taip pat būdavo nuolat kritikuojamas dėl savo noro išlaikyti distanciją, taip pat ir žiniasklaidos atžvilgiu. Toks bendravimo stilius provokavo skundus, kad jis duoda mažai interviu ir nepakankamai aiškina savo sprendimus.

„Ismaelis yra žmogus, labai atsidavęs idėjų kovai. Jis nori vadovauti šiai kovai būdamas išorėje, kitaip; tai svarbi kova“, – televizijai „France 2“ sakė vyriausybės atstovas Benjaminas Griveaux. Jis pridūrė, kad tai buvo patarėjo „asmeninis sprendimas“.

Kelias savaites sklandė gandai, kad E. Macronas ketina performuoti savo administraciją, kurioje po jo išrinkimo dominavo jam itin ištikimų 30–50 metų vyrų grupė, kampanijos metu praminta „Macrono berniukais“.

Prezidento patarėjas politikos klausimais Stephane'as Sejourne išėjo iš prezidento komandos dirbti E. Macrono partijai „Respublika, pirmyn!“ (Le Republique En Marche, LREM) per Europos Parlamento rinkimų kampaniją. Be to, neseniai pasitraukė du kiti padėjėjai: patarėjas Šiaurės Afrikos reikalams ir atstovė tarptautinei žiniasklaidai.

Pastarosiomis savaitėmis E. Macronas atgavo dalį prarasto populiarumo – surengęs virtinę kampanijos stiliaus pasirodymų miestuose visoje šalyje, organizuotų kaip dalis „didžiųjų nacionalinių debatų“ šalies ateičiai aptarti.

Vyriausybė šiuos debatus surengė siekdama slopinti „geltonųjų liemenių“ protestus, kurie prasidėjo dėl degalų kainų, bet vėliau virto rimtu iššūkiu verslui palankiai E. Macrono mokesčių politikai ir jo vadovavimo stiliui.