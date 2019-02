Trumpą sugebėjo pašiepti be žodžių, dabar internautai siaučia

Antradienį prezidentui Donaldui Trumpui skaitant metinį pranešimą, JAV Atstovų rūmų pirmininkė Nancy Pelosi sugebėjo pašiepti jį, netardama nė žodžio, skelbia theguardian.com.

D. Trumpas ne kartą yra užsipuolęs demokratus, o sausį, kai buvo laikinai uždaryta vyriausybė, ne juokais susirėmė su N. Pelosi.

Antradienį skaitydamas metinį pranešimą Amerikos lyderis paragino Vašingtoną atsisakyti keršto, pasipriešinimo ir baudimo politikos, o vietoje to pereiti prie neišsemiamo bendradarbiavimo, kompromisų ir bendros gerovės potencialo.

Reaguodama į šiuos žodžius, N. Pelosi atsistojo ir ėmė taip sarkastiškai ploti pabrėžtinai ištiestomis rankomis, kad jei tai būtų buvusios futbolo varžybos, ją tikrai būtų pašalinę, ironizuoja theguardian.com.

Šis jos gestas žaibiškai pasklido tviteryje, socialinio tinklalapio vartotojai pateikė įvairiausių plojimo komentarų – pradedant feministine pašaipa, baigiant naujovišku prakeiksmu.

When your man says he washed the dishes and needs to be praised. #PelosiClap pic.twitter.com/yjXuLvXMgN— Jess Hickey (@HessJickey) February 6, 2019

Vėliau N. Pelosi pakomentavo (šį kartą žodžiais) prezidento kalbą pranešime – jame ji nebuvo nusiteikusi vos švelniau, tiesa, kritikavo D. Trumpą dėl baimės kurstymo ir Kongreso darbo trukdymo, taip pat gyrė Stacey Abrams atsakymą demokratų vardu.

Deja, ji neužsiminė apie gestą, kuriam socialinėje erdvėje jau uždėta grotažymė #PelosiClap („Pelosi plojimas“).

O tviteryje po jos plojimo jau sukurtas animacinis GIF failas, taigi net pamiršus D. Trumpo kalbą, žmonės, tikėtina, dar ilgai pasitelks jį, reikšdami nepritarimą.

Trying to sleep and can’t stop thinking about Nancy Pelosi’s literal clap back. 👏 pic.twitter.com/oJzgUrBOyC— Brian Sullivan (@nashvillescoop) February 6, 2019

It's been brought to my attention that Pelosi stole this from the Thermians in Galaxy Quest. pic.twitter.com/y5BBhIKNES— Respectable Lawyer (@RespectableLaw) February 6, 2019

Through a single clap, Speaker Pelosi tells Trump she’s going to dog walk him. Iconic picture for the ages. pic.twitter.com/ooP8DYGU2m

— Eugene Gu, MD (@eugenegu) February 6, 2019

Pelosi the Gawd with the most pettiest and sarcastic clap possible. We stan a queen #SOTU pic.twitter.com/5FahnpDaJZ

— BG From the Bottom of the Map (@GhostFaceSigma) February 6, 2019