Pompeo: JAV karių išvedimas iš Sirijos nereiškia, kad kova su IS baigta

JAV sprendimas išvesti amerikiečių karius iš Sirijos, pasak JAV valstybės sekretoriaus Mike'o Pompeo, nereiškia, kad amerikiečių kova su „Islamo valstybe“ (IS) baigta. Keičiasi šios kovos pobūdis, tačiau tai nereiškia, kad baigiasi „amerikiečių kova“, trečiadienį Vašingtone pradėdamas kovos su IS koalicijos konferenciją pareiškė M. Pompeo.

IS ir toliau kelia „grėsmę“, pabrėžė jis. Šiandieninės kartos uždavinys esą yra ją sustabdyti.

D. Trumpas gruodį paskelbė, kad išves iš Sirijos šiuo metu čia dar esančius 2 000 amerikiečių karių. Tačiau tvarkaraščio jis iki šiol nepateikė.

M. Pompeo paragino kitas kovos su IS koalicija nares susigrąžinti IS kovotojus, kurie yra jų piliečiai, ir juos teisti. Esą būtina garantuoti, kad IS už savo žiaurumus bus patraukta atsakomybėn.