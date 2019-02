Ispanijos policija sudavė smūgį italų nusikaltėlių tinklui „Camorra“

Ispanijos policija antradienį pranešė, kad išardė Italijos nusikaltėlių sindikato „Camorra“ grupę, įtariamą hašišo vagystėmis iš konkuruojančių narkotikų prekeivių Ispanijoje bei narkotikų gabenimu į Romą kemperiais.

Per operaciją buvo suimti 14 žmonių ir „visiškai išardytas“ minėto sindikato klanas „Marranella“ Ispanijos pietinėje dalyje esančiame pietiniame Kosta del Solio mieste, sakoma policijos pranešime. Dar dėl septynių asmenų atliekamas tyrimas, priduriama jame.

Pasak policijos, didžiąją dalį Romos gatvėse pardavinėto hašišo ši grupuotė gavo žiauriai apiplėšusi kitus narkotikų platintojus Ispanijoje.

Be to, grupė įveždavo į Ispaniją hašišo per „vieną Britanijos piliečių (pagalbos) grupę“, įsikūrusią pietinėje Kadizo provincijoje.

„Šios organizacijos nariai vykdė apiplėšimus žiauriai smurtaudami, nedvejodami naudojo šaunamuosius ginklus grobdami kito rajono narkotikų prekeivius “, – sakoma pranešime.

Vogti narkotikai „buvo gabenami į Romą sausumos keliu, paslėpti išnuomotuose kemperiuose. Paprastai jais važiuodavo šios organizacijos pasamdyti vyras ir moteris, panašūs į atostogaujančią porą ir nesukeliantys policijos įtarimų per patikrinimus“.

Organizacijai vadovavo tėvas su dviem sūnumis, priklausę „Carmorra“ klanui „Marranella“.

Tarp 14 ispanų policijos suimtų įtariamųjų yra Didžiosios Britanijos, Italijos, Ispanijos, Rumunijos ir Dominikos piliečių. Kai kurie jų buvo ieškomi teisėsaugos savo šalyse.

Per operaciją, atliktą bendradarbiaujant su italų pareigūnais, Ispanijoje, Italijoje ir Prancūzijoje buvo konfiskuota pusė tonos hašišo.

Neapolio rajone veikianti „Camorra“ yra viena iš trijų pagrindinių Italijos organizuotų nusikaltėlių grupuočių. Šiam trejetui taip pat priklauso Sicilijos „Cosa Nostra“ ir Kalabrijos nusikalstama organizacija „'Ndrangheta“.